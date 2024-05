Longueuil désignée zone d'innovation en aérospatiale, avec Montréal et Mirabel





LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2024 /CNW/ - La Ville de Longueuil a officiellement été désignée comme l'un des trois pôles de la toute nouvelle zone d'innovation en aérospatiale du Québec, « Espace Aéro », une nouvelle attendue depuis plusieurs années par le secteur aérospatial de Longueuil. La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, était présente au Forum Innovation Aérospatiale International, à Montréal, pour l'annonce officielle de la création de la zone par le gouvernement du Québec, qui sera composée de trois pôles : Longueuil (arrondissement de Saint-Hubert), Montréal (arrondissement de Saint-Laurent) et Mirabel.

L'annonce a été effectuée par le premier ministre du Québec, François Legault. Il était accompagné du ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

« Enfin! Après plusieurs années de démarches et de travail acharné des partenaires du milieu longueuillois, nous pouvons officiellement confirmer que Longueuil est partie prenante d'une zone d'innovation aérospatiale reconnue par le gouvernement du Québec, par notre pôle spécialisé dans la formation et dans la décarbonation de l'industrie. C'est l'ensemble de notre vision de développement axée sur l'innovation pour le secteur aéroportuaire de Saint-Hubert qui prend son sens aujourd'hui et j'en suis extrêmement fière! Notre administration a mis tout son poids pour atteindre cet objectif », s'est réjouie la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« Avec un bassin de 78 entreprises en aérospatiale sur son territoire, composé tant de PME, d'entreprises familiales que de joueurs majeurs du secteur, sans oublier la présence d'établissements universitaires et collégiaux et de centres de recherche, l'agglomération de Longueuil présente un écosystème complet qui se démarque et qui permet le maillage entre les entreprises et les institutions pour catalyser l'innovation! Notre ville répondait haut la main aux principaux facteurs de réussite d'un projet d'une zone d'innovation. Nous sommes extrêmement fiers de participer à ce moment charnière de l'industrie aérospatiale, alors que la décarbonation est la priorité centrale. Il s'agit du plus grand projet économique de l'histoire de Longueuil et la Ville maintiendra son leadership et sa collaboration afin de mettre en oeuvre cette vision avec nos partenaires. Je remercie le gouvernement pour son engagement aujourd'hui, dans le cadre de cette annonce très attendue. La désignation renforcera la position économique de Longueuil et du Grand Montréal à l'international », a ajouté Catherine Fournier.

Les entreprises de Longueuil étaient très bien représentées lors de l'annonce de la désignation de la zone d'innovation, où plusieurs investissements ont également été dévoilés. D'abord, Pratt et Whitney Canada, établie depuis 95 ans à Longueuil, investira avec Flying Whales Québec 20 M $ pour le développement d'un système de propulsion hybride série pour aéronef électrique. Ensuite, c'est en collaboration avec l'entreprise longueuilloise Héroux Devtek que le géant américain Boeing investira 35 M $ pour des travaux de recherche et développement sur les trains d'atterrissage. Enfin, le gouvernement du Québec a annoncé son intention de prendre une participation dans l'entreprise H55 Canada, dont le siège social, un futur centre de production de batteries pour avions hybrides et électriques, est présentement en construction à Longueuil. Cet investissement permettra à H55 d'intensifier ses activités manufacturières et d'accélérer ses efforts de recherche et développement. D'autres annonces touchant le territoire impliquant entreprises et institutions d'enseignement supérieur ont également eu lieu dans les derniers jours, tel que le Groupe Meloche qui a fait son entrée sur le territoire de l'agglomération en implantant son « Lab d'innovation ».

Rappelons que l'an dernier seulement, c'est plus de 400 M $ qui ont été investis sur le territoire longueuillois par des entreprises de l'industrie aérospatiale, notamment par CEL Aerospace, H55 Canada, Koptair, Limosa et Porter, qui ont choisi Longueuil pour s'établir, en plein coeur de la zone d'innovation. L'École de technologie supérieure (ETS) a aussi annoncé qu'elle établirait près de l'École nationale d'aérotechnique son premier campus hors-Montréal, dédié au génie aérospatial, qui comptera à terme près de 500 étudiants.

« Le potentiel de la zone d'innovation pour la Ville de Longueuil est immense. Notre vision de développement, qui a été élaborée avec nos partenaires et présentée publiquement en janvier dernier, prend la forme du Plan directeur de développement de la zone d'innovation en aérospatiale de Longueuil, et s'échelonne sur les 20 prochaines années. À terme, ce sont près de 38 M $ de revenus de taxation annuels supplémentaires pour la Ville qui seront associés au développement de la zone, au bénéfice de l'ensemble des citoyennes et des citoyens », a spécifié la mairesse.

9 000 000 pi2 d'espace disponible au coeur du pôle Longueuil, à proximité de l'aéroport

« Comme Ville, nous sommes responsables d'offrir des infrastructures et des services publics qui permettront d'optimiser le potentiel de développement de la zone d'innovation et la création de milieux de vie verts, inclusifs et attrayants pour les talents et les investisseurs. Le rôle de la Ville de Longueuil est ainsi primordial pour la consolidation de l'écosystème d'acteurs de l'innovation et nos équipes travaillent activement en ce sens afin d'attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire », a renchéri Catherine Fournier.

Situé dans un emplacement stratégique à proximité d'un aéroport et d'axes routiers majeurs, où l'on retrouve des établissements d'enseignement supérieur de renommée mondiale, un accès à de la main-d'oeuvre spécialisée, un écosystème de collaboration bien établi et un service d'accompagnement des entreprises, la Ville de Longueuil possède toutes les caractéristiques pour attirer de nouveaux joueurs. Au total, c'est 9 000 000 de pieds carrés (près de 850 000 mètres carrés) d'espace qui sont disponibles à louer ou à vendre, et ce, à proximité de l'aéroport. Le Plan directeur de développement de la zone d'innovation en aérospatiale de Longueuil prévoit également un potentiel de construction de 2 000 nouveaux logements dans un rayon de 1 km de l'aéroport, notamment afin de loger de futurs travailleurs et leurs familles.

Pour tous les détails sur le pôle Longueuil de la zone d'innovation en aérospatiale « Espace Aéro », nous vous invitons à consulter le site Web dédié au projet : Investir à Longueuil : un guichet unique pour vos affaires

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui confirme l'importance du secteur aérospatiale au Québec et au Canada. C'est une volonté gouvernementale forte, de portée internationale, qui permettra de consolider les écosystèmes d'innovation actuels et de bâtir tous ensemble l'avenir de l'aviation durable. Pratt & Whitney Canada est engagé dans cette voie, notamment avec son démonstrateur de vol hybride électrique, et continuera de collaborer comme nous le faisons depuis plus de 95 ans, à partir de notre siège social de Longueuil. »

Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada.

« Héroux-Devtek est fière de participer à la nouvelle zone d'innovation en aérospatiale. Nous avons hâte de mettre à contribution notre centre de R & D situé à Longueuil et le savoir-faire de nos ingénieurs en participant à des nouveaux projets de recherche qui façonneront le futur de notre industrie, à la fois pour des trains d'atterrissage dans les secteurs civil et de la défense de même que pour des systèmes d'actionnement et des projets spéciaux. »

Martin Brassard, président et chef de la direction d'Héroux Devtek

« Grâce à l'investissement stratégique d'Investissement Québec et au partenariat formé avec le gouvernement du Québec, H55 est en passe d'accélérer son expansion et de renforcer sa position de leader dans l'aviation durable. En s'installant à Longueuil, la nouvelle zone d'innovation en aérospatiale, enrichie par les collaborations avec des acteurs clés ainsi que nos clients Pratt & Whitney Canada, CAE, et Harbour Air, nous permet de propulser notre capacité de production, de recherche et développement, tout en positionnant le Québec comme un hub mondial pour l'aviation propre. »

Martin Larose, président-directeur général de H55 Canada

