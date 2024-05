Grid Dynamics obtient la compétence d'apprentissage automatique d'Amazon Web Services





Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ : GDYN) (Grid Dynamics), l'un des principaux fournisseurs de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plateforme et de produit, d'IA et d'analyse avancée, a annoncé aujourd'hui avec fierté avoir obtenu la prestigieuse compétence d'apprentissage automatique d'Amazon Web Services (AWS). Cette nouvelle distinction valide l'expertise de Grid Dynamics dans l'utilisation des technologies AWS pour stimuler l'innovation dans la science des données et son engagement à fournir des solutions de pointe à ses clients.

L'obtention de l'AWS Machine Learning Competency souligne l'expertise de Grid Dynamics en matière d'apprentissage automatique sur AWS, garantissant aux clients la capacité de l'entreprise à accélérer la livraison continue de solutions supérieures qui maximisent les services AWS. Des solutions de maintenance prédictive pour les entreprises manufacturières aux systèmes de recommandation personnalisés pour les plateformes de commerce électronique, Grid Dynamics permet aux entreprises de tirer des informations précieuses de leurs données et d'améliorer les processus de prise de décision.

Grid Dynamics possède une expertise avérée pour aider les clients à utiliser l'apprentissage automatique sur AWS afin de résoudre des problèmes commerciaux courants avec l'IA, de construire des applications d'IA générative et d'ajouter l'IA aux processus commerciaux actuels. Grid Dynamics s'engage à fournir des solutions innovantes qui aident les clients à optimiser leurs opérations, réduire les coûts et stimuler l'innovation.

« Nous sommes fiers que les atouts de nos offres en IA/ML soient maintenant formellement attestés et reconnus par AWS », a déclaré Ilya Katsov, VP de la technologie chez Grid Dynamics. « Il s'agit d'une gamme d'offres importante qui comprend des plateformes de données et d'IA de base ; plusieurs kits de démarrage pour des cas d'utilisation appliqués dans les domaines du marketing, de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication et de l'assurance ; une fonction de conseil en stratégie d'IA solide ; et des dizaines de projets d'IA/ML achevés et en cours. »

Pour les organisations cherchant à bénéficier des avantages de l'apprentissage automatique pour stimuler la croissance et l'innovation, Grid Dynamics propose son kit de démarrage de plateforme d'apprentissage automatique pour AWS. Grâce à cette offre, Grid Dynamics permet à ses clients de construire une plateforme d'apprentissage automatique prête pour la production et cloud-native en quelques semaines sur AWS. De même, cette plateforme accélère la mise sur le marché tout en réduisant les coûts opérationnels.

Grid Dynamics s'associe à AWS pour aider ses clients, qu'il s'agisse de start-ups ou d'entreprises internationales, à développer des solutions cloud évolutives, flexibles et rentables. Pour faciliter l'intégration et le déploiement de ces solutions, AWS a mis en place le programme de compétences AWS, qui vise à aider les clients à identifier les partenaires AWS, tels que Grid Dynamics, qui possèdent une expérience et une expertise considérables dans le secteur. Visitez cette page pour en savoir plus sur le partenariat entre Grid Dynamics et AWS.

Grid Dynamics (NASDAQ : GDYN) est un fournisseur de premier plan de services de conseil en technologie, d'ingénierie de plateforme et de produit, d'IA et d'analyse avancée. En combinant vision technique et sens des affaires, nous résolvons les problèmes techniques les plus urgents et obtenons des résultats commerciaux positifs pour les entreprises en cours de mutation. L'un des principaux facteurs de différenciation de Grid Dynamics réside dans ses 8 années d'expérience et de leadership en matière d'IA d'entreprise, appuyées par une expertise poussée et un investissement continu dans les données, l'analyse, la modernisation des applications, le cloud et DevOps, ainsi que l'expérience client. Fondée en 2006, Grid Dynamics a son siège dans la Silicon Valley et des bureaux en Amérique, en Europe et en Inde. Suivez-nous sur LinkedIn.

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, qui ne sont pas des faits historiques et qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels de Grid Dynamics et ceux escomptés et projetés. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, dont les mots « croit », « estime », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « planifie », « peut », « expression du futur », « potentiel », « projette », « prédit », « continue » ou « devrait » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d'autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des citations et des déclarations concernant notre compétence AWS Machine Learning, les fonctionnalités de nos produits, les avantages de nos produits et la croissance future de notre entreprise, y compris avec les clients.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants pouvant entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats attendus. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de Grid Dynamics et sont difficiles à prévoir. Les facteurs pouvant provoquer de telles différences incluent, mais ne sont pas limités à, tous les facteurs limitant notre partenariat avec AWS, les fonctionnalités de nos produits, les avantages des produits, la croissance et la stratégie de croissance de notre entreprise.

Grid Dynamics prévient que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exclusive. Grid Dynamics met en garde les lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à toute déclaration prospective, qui ne concerne que la date à laquelle elle est faite. Grid Dynamics ne s'engage, ni n'accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions des présentes déclarations prospectives pour refléter un changement dans ses attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. Pour plus d'informations sur les facteurs pouvant affecter matériellement Grid Dynamics, y compris ses résultats d'exploitation et sa situation financière, consultez la section « Facteurs de risque » du rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q déposé le 2 mai 2024, ainsi que d'autres dépôts périodiques que Grid Dynamics effectue auprès de la SEC.

