Berite Labelle, nouvelle muse de Balmain, confirme sa présence au Festival de Cannes

CANNES, France, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- La mannequin et actrice de premier plan Berite Labelle, visage de la nouvelle campagne Balmain Hair, vient d'arriver sur la Croisette pour le Festival du film de 2024.

Cette beauté spectaculaire a été choisie par Balmain pour incarner la nouvelle campagne mondiale de la maison française, marquant le 50e anniversaire de la gamme de soins capillaires.

Sa carrière de modèle ne l'empêche pas de poursuivre ses objectifs au cinéma. Le rêve de toute une vie de Berite de devenir actrice s'est réalisé depuis son arrivée aux États-Unis en 2019, après avoir obtenu une bourse partielle au programme de conservatoire de la New York Film Academy à Los Angeles. Elle poursuit actuellement sa carrière de mannequin et d'actrice et tourne son premier long métrage en Roumanie.

Maintenant basée en Suisse, elle est avant tout une femme du monde : Berite est née à Tiraspol, en Moldavie. À l'âge de quatre ans, elle a déménagé en Bosnie, puis en Allemagne, avant d'atterrir à Genève, en Suisse, à l'âge de six ans. Passionnée de langues depuis toujours, elle parle couramment le russe, le français et l'anglais, et possède une connaissance pratique de l'espagnol, de l'italien et de l'arabe.

Ce talent de communication dans plusieurs dialectes est un trait partagé avec son défunt père, Moise Neroum Ngadande, qui parlait sept langues et qui était originaire du Tchad, en Afrique. Son travail de voyage à travers le monde pour les Nations unies a stimulé son propre sens de l'aventure.

https://www.beritelabelle.com

Mme Labelle aura également des activités entrepreneuriales très passionnantes à dévoiler en 2025, notamment une société de production de téléviseurs et de films nommée HARD Productions LLC avec son partenaire commercial de Los Angeles.

Une personnalité singulière et une beauté sublime à rencontrer à Cannes et une carrière à suivre !

HARD PRODUCTIONS LLC est une société de production basée au Delaware. L'accent est mis sur la narration de récits significatifs au cinéma et à la télévision.

