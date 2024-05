Fonds régions et ruralité - Près de 1,6 M$ pour le développement régional dans Lanaudière





LAVALTRIE, QC, le 21 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annoncent qu'une somme de 1 571 405 $ est allouée pour appuyer la réalisation de sept initiatives dans Lanaudière.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de Lanaudière. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

« Chaque région a sa propre couleur, ses particularités. Ce volet du FRR est un outil précieux qui permet aux personnes élues de répondre aux réels besoins des citoyennes et citoyens. L'investissement de notre gouvernement donnera l'impulsion nécessaire aux promoteurs pour la réalisation de leur initiative. Grâce à ce coup de pouce, sept nouveaux projets verront le jour dans Lanaudière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je remercie le comité régional de sélection de projets pour l'analyse rigoureuse qu'il a effectuée. La belle diversité dans les initiatives retenues démontre la variété des domaines d'activité qui animent les organismes de la région. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la créativité des promoteurs lanaudois et de leur désir d'améliorer leur milieu. Je leur suis reconnaissante pour leur engagement dans leur communauté! »

Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureux du financement accordé à la Société de développement culturel de Terrebonne. Cette somme servira à bonifier les installations actuelles pour rendre les lieux plus conviviaux, dans le but de maximiser l'achalandage dans la région. »

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis fier du soutien offert aux organismes qui font un travail notable dans la région. Je tiens par ailleurs à souligner l'aide financière accordée à la Société de développement culturel de Terrebonne, dont le travail remarquable contribue à la vitalité culturelle de la ville. Cette subvention permettra à l'organisme de continuer à offrir une programmation enrichissante et à promouvoir l'accès à la culture pour toutes et tous. »

Mathieu Lemay, député de Masson

« Encore une fois, des initiatives à la fois inspirantes et structurantes pour les territoires de Lanaudière verront le jour. Nous sommes fiers d'appuyer des projets variés qui touchent les domaines récréotouristique, culturel, sportif, entrepreneurial autant que communautaire, et qui contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. »

Sébastien Nadeau, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Sept projets retenus pour la région de Lanaudière Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 250 000 $ Améliorer l'expérience client par la mise à niveau des conditions d'accueil des publics à la Société de développement culturel de Terrebonne

Par : Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) Bonifier les installations en réaménageant et en actualisant les différents espaces (terrasses, foyers, loges d'entreprise des salles de spectacles, espaces de diffusion intérieur et extérieur). Ces améliorations rendront les lieux plus conviviaux et contribueront à maximiser le potentiel d'achalandage. 2024-2025 165 000 $ Coupe du monde de ski acrobatique

Par : Centre d'excellence acrobatique Val-Saint-Côme Soutenir la mise en oeuvre des prochaines coupes du monde de ski acrobatique qui se tiendront à Val-Saint-Côme. Cette épreuve sportive, qui bénéficie d'une diffusion médiatique à large échelle, permet aux athlètes québécois de compétitionner avec les meilleurs athlètes au monde devant leurs pairs. 2024-2027 398 528 $ Espace régional d'accélération et de croissance Lanaudière

Par : Lanaudière Économique Soutenir les entreprises dans leur accélération d'affaires en favorisant l'émergence de projets innovants. L'initiative vise également à encourager la concertation des acteurs locaux et régionaux afin que les entrepreneurs aient accès plus facilement aux services disponibles en lien avec leurs besoins en innovation. 2024-2026 240 000 $ La Route des marchés de Noël de Lanaudière

Par : Marché de Noël de Joliette Créer la Route des marchés de Noël de Lanaudière pour positionner la région comme destination touristique hivernale incontournable au Québec. Cette marque distinctive bonifiera le sentiment d'appartenance et de fierté des citoyennes et citoyens en misant sur l'achat local et responsable. 2024-2026 162 373 $ La Sinfonia célèbre la terre et les saisons dans Lanaudière

Par : La Sinfonia de Lanaudière Présenter une série de dix concerts de musique classique à prix modique dans les municipalités des six MRC de Lanaudière pendant la saison 2024-2025. 2024-2025 200 000 $ Relocalisation - Projet commun du Centre de prévention du suicide et du Centre régional de formation de Lanaudière

Par : Centre de prévention du suicide de Lanaudière et Centre régional de formation de Lanaudière Relocaliser les deux organismes à mandat régional dans un bâtiment afin de mieux desservir leur clientèle respective, soit les organismes communautaires ainsi que les personnes et les groupes touchés par le suicide. 2024-2025 155 504 $ Service d'établissement et de transfert d'entreprise agricole

Par : Lanaudière Économique Appuyer la relève agricole dans le démarrage d'une entreprise et soutenir les entreprises agricoles établies afin d'assurer leur pérennité. Le projet vise aussi à faciliter l'accès aux services disponibles en encourageant la concertation entre les acteurs locaux et régionaux. 2024-2026 Total accordé :

1 571 405 $

2024-2027 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mai 2024

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Soutenir le développement économique par l'amélioration de la compétitivité, l'innovation et le soutien aux entreprises dans le virage numérique.

Soutenir la relève d'entreprises.

Soutenir l'innovation dans le déploiement de services de proximité.

Soutenir et bonifier les produits d'appel ainsi que les événements culturels et touristiques comme outils de rayonnement régional.

