Hommage à deux des personnalités journalistiques les plus influentes du pays





le prestigieux prix Michener-Baxter revient à Chantal Hébert et Terry Mosher pour leur contribution au journalisme politique au pays

OTTAWA, ON, le 21 mai 2024 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener (FPM) annonce aujourd'hui qu'elle remet son prestigieux prix Michener-Baxter à Chantal Hébert et Terry Mosher pour leur contribution exceptionnelle au journalisme d'intérêt public au Canada.

Le prix Michener-Baxter a été créé en 1983. La sélection des récipiendaires est assurée par le conseil d'administration de la Fondation. Ce prix porte le nom de Clive Baxter, premier lauréat du Prix Michener décerné en 1971 par le gouverneur général de l'époque, Roland Michener.

« Cette année, la Fondation des Prix Michener est fière de saluer le travail de ces deux figures du journalisme qui ont consacré leur carrière à informer, sensibiliser et divertir la population canadienne, souligne Margo Goodhand, présidente de la FPM. C'est avec un grand plaisir que nous rendons hommage à Mme Hébert et à M. Mosher pour leur apport extraordinaire à la profession de journaliste. »

Le Prix Michener-Baxter est décerné par un comité de sélection composé de membres du conseil d'administration de la FPM, par suite d'un appel ouvert aux candidatures (lire les critères d'attribution du Prix).

Chantal Hébert, O.C., est chroniqueuse politique dont les travaux sont présentés à la radio, à la télévision et dans la presse écrite en français et en anglais. Le prix Michener-Baxter lui est décerné pour son engagement de plusieurs décennies à expliquer le Canada anglais et le Canada français l'un à l'autre - et à eux-mêmes. Son travail remarquable comme analyste politique chevronnée des relations entre le fédéral et les provinces et de l'unité nationale lui vaut une reconnaissance répandue au pays. En raison de ses connaissances, de son expertise et de son jugement, elle apporte une voix incomparable portée par une combinaison unique d'autorité morale et de réalisme politique.

Terry Mosher, O.C., caricaturiste depuis 1967 sous le nom de plume AISLIN, a commencé sa carrière dans les rues de Québec. Bien qu'il ait passé la majorité de sa carrière à la Montreal Gazette, son travail a été publié partout dans le monde. Le Prix Michener-Baxter souligne son engagement à informer les Canadiens et Canadiennes, et à leur faire esquisser un sourire grâce à son humour cinglant, mais jamais cruel. Grâce à son généreux appui philanthropique et à son soutien envers les caricaturistes du monde soumis à la censure, il rappelle à la population canadienne, parmi d'autres, l'importance de la liberté d'expression.

Mme Hébert et M. Mosher se joignent au groupe éminent de récipiendaires du Prix Michener-Baxter. Pour en savoir plus sur ce prix prestigieux et ses lauréats et lauréates, visitez le https://www.prixmichener.ca/le-prix-michener-baxter-nomination/

Les deux journalistes recevront leur prix à une cérémonie présidée par Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, qui aura lieu le 14 juin à Rideau Hall, Ottawa. La soirée de gala sera également l'occasion d'honorer les récipiendaires des Bourses Michener ainsi que les lauréat.e.s et finalistes des Prix Michener.

Les Prix Michener

Les Prix Michener font l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener, créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, est la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener administre le Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall et grâce au soutien de ses commanditaires BMO, Cision, Power Corporation du Canada, et TD. Pour plus de renseignements, consultez le www.prixmichener.ca.

