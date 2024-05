Wunderkind annonce une plateforme de marketing autonome et lance l'application Studio pour une création rapide et alimentée par l'IA





Wunderkind, solution leader de marketing à la performance assistée par l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme de marketing autonome alimentée par l'IA et de sa première application, Studio, qui offre des outils en libre-service au flux de travail créatif des spécialistes du marketing et des équipes de services.

La plateforme de marketing autonome de Wunderkind exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour rationaliser l'ensemble du processus de création, de génération de rapports et d'optimisation du marketing. Grâce à l'analyse de billions de points de données comportementales, la plateforme révèle de précieuses informations, facilitant la création et l'exécution de stratégies qui génèrent des performances indéniables. La plateforme Wunderkind répond à des cas d'utilisation marketing, tels que la mise à disposition de données exploitables par le biais de l'identité, la mise à profit de l'IA pour offrir des expériences omnicanales, la mesure des connaissances et l'intégration avec l'écosystème martech au sens large.

La plateforme de marketing autonome est soutenue par le réseau d'identité de Wunderkind, un graphique d'identité exclusif qui reconnaît plus de 9 milliards d'appareils de consommateurs, 1 milliard de profils de consommateurs opt-in et observe 2 trillions d'événements par an. Wunderkind peut ainsi identifier jusqu'à 50 % de profils de consommateurs de plus que les principaux fournisseurs de services de courrier électronique (ESP), et son moteur de marketing alimenté par l'IA peut fournir des courriels et des messages texte beaucoup plus personnalisés, afin d'accroître le retour sur investissement.

Studio, la première application sur la plateforme Roadmap

En tant qu'infrastructure marketing essentielle pour plus de 700 marques et détaillants, Studio de Wunderkind rationalise le processus de conception afin de créer des expériences de marque de premier plan pour l'ensemble du processus créatif. Studio permet d'apporter des modifications créatives en temps réel aux créations, ce qui réduit de plus de 50 % le temps nécessaire à l'élaboration et au lancement des campagnes pour les clients de Wunderkind. Les capacités d'IA générative (Gen AI) de Studio permettent aux spécialistes du marketing d'optimiser rapidement leur message, en garantissant des conversions optimales basées sur les observations de Wunderkind grâce à des trillions d'interactions avec les consommateurs.

Studio représente un moment décisif pour Wunderkind et marque une évolution importante de sa vision des produits alimentés par l'IA : son orientation est mise sur l'apprentissage adaptatif et la prise de décision afin d'augmenter de manière proactive les performances marketing. La feuille de route de Wunderkind comprend des applications supplémentaires basées sur l'IA pour optimiser la création d'expériences client sur mesure, le développement d'un public solide et des analyses approfondies sur l'engagement et l'attribution des revenus.

Cet investissement dans la plateforme et ses applications connectées complète l'offre de services gérés primée de Wunderkind, qui génère plus de 5 milliards de dollars de revenus chaque année à des marques telles qu'Uniqlo, Sonos, Clarks et Kurt Geiger, et génère généralement plus de 10 % du revenu numérique total aux clients.

« Notre plateforme de marketing autonome permet d'exploiter tout le potentiel de nos données exclusives et de nos meilleures pratiques grâce à l'IA », a signalé Bill Ingram, CEO chez Wunderkind. « Studio réduit considérablement le temps consacré à l'élaboration de créations marketing et à l'amélioration des performances. Les investissements permanents de Wunderkind dans l'IA nous permettent d'offrir des expériences dynamiques aux consommateurs, qui peuvent générer des revenus tout en conseillant les marques qui subissent les changements considérables du secteur ».

Molly Delp, vice-présidente du e-commerce et du marketing numérique chez True Botanicals, une marque de soins de la peau, a signalé : « Nous aimons Wunderkind parce que c'est un service géré qui nous permet de nous concentrer sur notre travail quotidien pendant que leur équipe de services professionnels fournit l'engagement et permet l'augmentation des revenus e-commerce dont nous avons besoin. Le lancement de Studio offre rapidité et agilité à notre stratégie de revenus ».

Wunderkind organisera le 26 juin 2024 un événement public virtuel portant sur la feuille de route, afin de fournir de plus amples détails sur sa plateforme de marketing autonome et de prochaines applications prévues qui pemettront aux professionnels du marketing d'améliorer encore leurs performances et leur retour sur investissement. Pour vous inscrire, cliquez ici.

