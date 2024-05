Avec une baisse de ses coûts de transport maritime, la SAQ annonce une très faible hausse de prix de 0,7 % en moyenne





MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) procédera, le dimanche 26 mai prochain, à un ajustement de prix à la hausse global de 0,7 % en moyenne sur ses produits courants et en approvisionnement continu.

« Nos équipes ont su négocier à la baisse nos coûts de transport maritime, ce qui nous a permis de limiter la hausse de prix annoncée aujourd'hui, et ce au bénéfice de notre clientèle. Nous maintenons ainsi des prix justes et compétitifs, un élément incontournable de notre expérience-client. Avec la profondeur de l'offre de produits de la SAQ et la qualité du service-conseil de nos collègues en succursale, chaque client continuera à trouver un vin ou un spiritueux qui répond à la fois à ses attentes et à son budget », a déclaré Jacques Farcy, président et chef de la direction de la SAQ.

Ajustement du 26 mai sur les produits courants et en approvisionnement continu Augmentation moyenne globale 0,7 % Nombre de produits stables 469 Nombre de baisses de prix 935 Montant moyen des baisses -0,35$ (-1,5%) Nombre de hausses de prix 2 096 Montant moyen des augmentations 0,53$ (1,8 %)

Une offre de produits à petits prix préservée

Après avoir introduit, dans la dernière année, 30 nouveaux produits sous la barre des 12 $, la SAQ maintient son offre pour cette catégorie avec 139 produits.

Les facteurs qui influencent l'ajustement des prix

Ajustement modéré de la majoration

L'ajustement de la majoration de la SAQ annoncée en février dernier excluaient les vins à 15$ ou moins, qui représentent 41?% des bouteilles de vin vendues à la SAQ. Pour un vin à 25$, l'ajustement de la majoration représente une augmentation de 0,6?% et l'impact sera le même pour un spiritueux à 45$. Ce même ajustement entre en vigueur le dimanche 26 mai également.

Augmentation des coûts de production de nos fournisseurs

Les fournisseurs de la SAQ n'échappent pas à l'inflation et leurs coûts sont à la hausse. La SAQ a négocié 1377 demandes d'augmentation et a accepté, après négociation, 814 hausses de prix à la suite d'une demande de ses fournisseurs.

Collecte sélective

Afin de continuer d'assumer ses obligations envers Éco Entreprises Québec (ÉEQ), qui est responsable du financement de la collecte sélective, la SAQ a procédé à une révision des taux de collecte sélective pour l'établissement des prix de détail. Pour les produits ayant un contenant autre qu'en aluminium, le taux prélevé de la collecte sélective augmentera de 0,01 $ par contenant, passant de 0,13 $ à 0,14 $.

Baisse des coûts de transport maritime

Malgré des perturbations géopolitiques et climatiques, le marché du transport maritime se stabilise. La baisse de la demande des biens importés et l'augmentation de la capacité des lignes maritimes explique cette stabilisation. Conséquemment, les prix pour transporter les marchandises sont à la baisse, ce qui impacte favorablement le prix de détail des produits commercialisés par la SAQ, et ce, au bénéfice de ses clients.

Augmentation des droits d'accise sur les boissons alcooliques

Le 1er avril dernier, le gouvernement du Canada a procédé à l'augmentation annuelle de 2 % des taux des droits d'accise sur les boissons alcooliques. Cette hausse représente un autre facteur ayant eu une incidence sur le processus d'ajustement des prix.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 428 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40?000 produits provenant de 3?800 fournisseurs issus de 77 pays. En 2022-2023, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 230 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM , suivez-nous sur X @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

21 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :