Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement





Aujourd'hui, nous célébrons avec fierté la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, qui met en lumière la richesse du patrimoine mondial

OTTAWA, ON , le 21 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, nous célébrons avec fierté la richesse et la diversité des communautés du pays. Le Canada est une mosaïque de cultures, de traditions et de langues, qui contribuent de façon unique à la vitalité et au dynamisme de notre société.

Cette journée nous rappelle l'importance de non seulement reconnaître la diversité, mais aussi de la célébrer! Grâce à notre travail comme gouvernement, nous renforçons les liens entre les communautés, favorisons la compréhension mutuelle et construisons une société plus harmonieuse.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je m'engage à promouvoir l'inclusion, le respect et la compréhension interculturelle. Notre gouvernement reconnaît que la diversité n'est pas simplement un concept, mais une partie fondamentale de l'identité du pays.

J'invite toutes les personnes au Canada à en apprendre davantage sur la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement ainsi qu'à renouveler leur engagement envers la création d'une société inclusive et accueillante qui célèbre la différence.

SOURCE Patrimoine canadien

21 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :