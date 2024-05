Les envies d'escapades durables des voyageurs canadiens freinées par le manque d'information - Enquête Flygreen





Une récente enquête menée par Flygreen auprès de 2 000 voyageurs canadiens révèle que pour plus de la moitié d'entre eux, les efforts quotidiens en faveur d'un mode de vie plus durable sont bien adoptés en ce qui concerne l'élimination des déchets, l'alimentation, l'énergie ou les vêtements. Cependant, un « déficit de connaissances » pèse sur les voyages verts : toutes les générations de voyageurs sont enclines à faire de meilleurs choix, mais admettent ne pas toujours savoir comment opérer une transition complète vers le tourisme durable.

Travail en cours : des choix de voyage de plus en plus conscients au fil des générations

Alors que près de quatre voyageurs canadiens sur dix (37 %) estiment adapter au moins partiellement ses voyages pour les rendre plus durables, il s'agit pourtant de la dernière catégorie d'activités courantes dans lesquelles les répondants disent développer des habitudes plus vertes.

Pour autant, aucune génération de voyageurs ne fait exception lorsqu'il s'agit d'adapter, au moins partiellement, ses escapades. C'est ainsi que le quart (24 %) de la cohorte des baby-boomers ouvre la voie à des choix de voyage plus conscients, suivis par 35 % des membres de la génération X et 45 % des milléniaux. Les voyageurs de la génération Z sont quant à eux nettement plus susceptibles que leurs aînés d'opter pour plus de durabilité, puisque près de six sur dix (58 %) rapportent ajuster au moins partiellement ses séjours - sans doute parce qu'il s'agit de la génération se disant la plus soucieuse de l'avenir de notre planète (42 %).

Parmi les voyageurs canadiens qui s'orientent vers des choix plus conscients, plus de la moitié (53 %) indique ne pas vouloir cesser de voyager, mais vouloir le faire d'une manière plus respectueuse. Les autres motivations envers les voyageurs durables sont l'envie d'être plus respectueux de la planète (45 %), la conviction de devoir faire des efforts dans tous les domaines (36 %) ou le fait de se sentir soucieux à l'égard de la planète (36 %). Il est intéressant de noter que trois répondants sur dix disent également vouloir que leurs voyages reflètent leurs valeurs. En ce qui concerne les solutions qu'ils ont trouvées pour devenir des voyageurs plus verts, les répondants ayant apporté des changements à leurs activités de globe-trotteur indiquent :

Choisir des activités ayant un faible impact sur l'environnement (58 %), notamment les baby-boomers (61 %).

Dépenser leur argent dans des entreprises locales (50 %), ce qui est plus particulièrement vrai pour les baby-boomers (56 %) et la génération X (55 %).

Privilégier les moyens de transport ayant un faible impact sur l'environnement (44 %).

Choisir des hébergements certifiés écologiques (38 %).

Se tourner vers des destinations peu fréquentées (28 %), en particulier les membres de la génération Z (34 %).

Faire des dons à des associations caritatives locales (26 %).

« Ces chiffres indiquent que le voyage durable devient peu à peu une priorité pour l'ensemble des générations de voyageurs au pays, et il est intéressant de constater que chacune d'entre elles a sa propre façon d'appliquer plus de durabilité à ses séjours, déclare Ryan Saroli, co-fondateur de Flygreen. De plus en plus, les voyageurs canadiens modifient une partie de leurs habitudes de consommation pour tenir compte non seulement de l'environnement, mais aussi de l'impact local du tourisme, ce qui ouvrira la voie à une plus grande prise de conscience des différents piliers du voyage durable et de la façon dont chacun peut alimenter des choix conscients. »

L'obstacle sur la route du voyage durable : ne pas savoir comment s'y prendre

Selon l'enquête, 36 % des voyageurs au pays relatent que l'une des principales raisons pour lesquelles ils n'ont pas opéré de changements vers plus de durabilité est parce qu'ils ne sont pas au courant des options durables qui s'offrent à eux lors de leurs déplacements. Avec seulement 27 % d'entre eux disant ne pas avoir connaissance d'alternatives durables, les milléniaux semblent être la génération la mieux informée, tandis que d'un tiers à près de la moitié des autres générations admet ne pas savoir comment s'y prendre.

En outre, ceux n'ayant opéré aucune adaptation durable à leurs voyages expliquent que le voyage est un loisir important sur lequel ils ne veulent pas faire de sacrifices (28 %), qu'ils ont déjà donné la priorité à des changements dans d'autres domaines (27 %) ou qu'ils trouvent le voyage durable trop compliqué (20 %).

Les voyages durables mettent en oeuvre tous les aspects de la durabilité

Interrogés sur la signification du voyage durable, les voyageurs canadiens ont identifié un grand nombre des divers piliers qui composent la durabilité. Près de la moitié d'entre eux pense ainsi que voyager de manière durable implique avoir peu d'impact à la fois sur la planète et sur la société (47 %), environ quatre répondants sur dix conviennent que cela signifie utiliser des hébergements, transports ou activités éco-certifiés (41 %), ou encore de veiller à ce que le tourisme contribue à l'économie locale (37 %), d'utiliser le tourisme pour préserver et améliorer l'environnement (28 %), ou d'acheter des compensations carbones (16 %).

« L'enquête révèle également des obstacles évidents au voyage vert, à commencer par la nécessité de proposer et de communiquer clairement aux voyageurs quelles sont options durables qui s'offrent à eux et ainsi, collectivement au sein de l'industrie du voyage, leur fournir davantage d'alternatives, conclut M. Saroli. La bonne nouvelle, c'est que les Canadiens semblent déjà avoir une vision complète de ce qu'implique le développement durable : plus nous faciliterons l'intégration d'options durables dans la planification des voyages, plus le développement durable fera partie du parcours naturel du voyageur. »

