Aqara lance sa prise murale intelligente sur le marché européen : pour plus de commodité et d'efficacité énergétique





Aqara, l'un des principaux fournisseurs de solutions de domotique, est ravi d'annoncer la disponibilité de sa prise murale H2 EU, qui élargit la gamme de produits de gestion de l'énergie de la société sur le marché européen. Cette prise murale intelligente de 16 ampères de type F (Schuko) permet aux propriétaires d'automatiser et de contrôler à distance leurs appareils et dispositifs domestiques, améliorant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

La prise murale Aqara H2 EU intègre les technologies intelligentes directement dans le mur, offrant une solution transparente et esthétique sans sacrifier la connectivité et la fonctionnalité. Compatible avec les plaques murales de 55 mm les plus répandues, comme le système M de Schneider Merten, cette prise est polyvalente et peut être utilisée dans des installations simples ou multiples, ce qui en fait une option idéale pour la plupart des foyers.

Basée sur le protocole Zigbee 3.0, la prise murale H2 EU prend en charge Matter-over-Bridge, garantissant une intégration locale avec un large éventail de plateformes de domotique, notamment Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Homey et plus encore par l'intermédiaire d'un concentrateur Aqara compatible. En tant que répéteur de réseau Zigbee, cette prise améliore en outre la portée et la robustesse du réseau domestique intelligent de l'utilisateur.

L'un des points forts de cette nouvelle prise murale est sa capacité avancée d'automatisation de l'alimentation. Grâce à l'application Aqara Home, les utilisateurs peuvent créer des automatismes déclenchés par l'état de l'alimentation de l'appareil branché. Qu'il s'agisse de tamiser les lumières lorsque la télévision s'allume ou d'être averti lorsque le cycle de lavage est terminé, cette prise intelligente s'adapte à l'évolution des besoins des utilisateurs.

La conservation de l'énergie est une priorité, la prise murale H2 EU fournissant des données en temps réel et historiques sur la consommation d'énergie. Associée à des rapports énergétiques complets sur l'ensemble de la maison proposés par l'application Aqara Home, les utilisateurs peuvent facilement identifier les consommateurs d'énergie à domicile et ajuster leurs habitudes d'utilisation afin d'économiser sur les factures d'électricité.

Les autres fonctions exclusives d'Aqara Home incluent des paramètres personnalisés de limitation de la puissance, la protection de la charge pour éviter la surcharge de la batterie, la fonction de mémorisation de la mise hors tension et un indicateur LED configurable pour minimiser la pollution lumineuse la nuit.

La prise murale H2 EU sera disponible à l'achat dans les boutiques Amazon d'Aqara en France, Allemagne, Italie, Pologne et Espagne, ainsi que chez certains détaillants Aqara en Europe. Elle sera disponible dans les boutiques Amazon à partir du 30 mai 2024.

Pour plus d'informations sur cette prise murale intelligente, rendez-vous sur notre site Web.

21 mai 2024 à 07:25

