Watergirl Quilt Co. annonce son prix de la boutique locale de courtepointe ByAnnie.com 2024





PRESCOTT, ON, 21 mai 2024 /CNW/ - Watergirl Quilting Co., une boutique locale de courtepointe située à Prescott, en Ontario, a fièrement remporté le prestigieux titre de gagnant du concours de courtepointe 2024 de ByAnnie.com pour le Canada. Le concours, qui vise à mettre en lumière les efforts des boutiques de courtepointe locales et à donner au public la chance d'exprimer son admiration, sert de moyen de renforcer la collectivité, de stimuler les centres de créativité et de dynamiser les économies locales.

Michelle Peters, propriétaire de Watergirl Quilt Co., a connu un succès remarquable depuis la création de sa boutique de courtepointe en 2020. Elle offre toutes ses fournitures de courtepointe, machines et possibilités d'apprentissage en magasin et en ligne. Connue pour son approche moderne en matière de sélection de tissus, Watergirl Quilt Co. se spécialise dans les palettes de couleurs vives et saisissantes conçues pour stimuler l'imagination des courtepointeurs à tous les niveaux d'habileté. Nichée le long du pittoresque fleuve Saint-Laurent, Watergirl Quilt Co. vise à devenir la principale destination de courtepointe au Canada. Situés à proximité de l'autoroute 401, les usagers peuvent facilement se rendre à leur destination.

S'étendant sur une superficie de 2 600 pieds carrés, Watergirl Quilt Co. possède une vaste collection comprenant plusieurs milliers de boulons de coton à courtepointe, de tissus à large dos, de notions, de fournitures d'application de laine et une gamme d'autres produits essentiels. La classe de pointe de 12 personnes de l'atelier crée un environnement accueillant pour l'apprentissage et le plaisir. Watergirl Quilt Co. organise des retraites enrichissantes dans cet espace et collabore avec des établissements de chambres et de petits-déjeuners locaux pour offrir un hébergement confortable aux personnes qui visitent des courtepointeurs de loin. Watergirl Quilt Co. offre de nombreuses occasions aux courtepointeurs de se réunir, y compris une prochaine croisière de courtepointe en Alaska en septembre.

De la location de palangriers aux ateliers, cet atelier de courtepointe local vise à aider les courtepointeurs de tous les niveaux à créer de magnifiques courtepointes et des souvenirs. Michelle Peters a à coeur d'aider les autres à améliorer leurs compétences en courtepointe, alors elle offre des cours et des ateliers virtuels et en personne, ainsi que des leçons privées. La boutique de courtepointe est un concessionnaire BERNINA et Bernette, ce qui permet aux acheteurs d'avoir accès aux meilleures machines à coudre de haute qualité.

À propos de Watergirl Quilt Co.

Watergirl Quilt Co. est une boutique de courtepointe qui aide à rassembler des courtepointeurs de partout au Canada. Avec ses vidéos en direct sur Facebook et ses tutoriels sur YouTube, Michelle Peters s'est hissée à l'avant-garde de la scène canadienne de la courtepointe, remportant sa victoire bien méritée au concours de la boutique locale de courtepointe 2024. Visitez sa boutique de courtepointe en ligne : www.watergirlquiltco.com

Coordonnées

Nom : Michelle Peters

Courriel : [email protected]

Numéro de téléphone : (343)260-9227

SOURCE Watergirl Quilt Co.

21 mai 2024 à 06:47

