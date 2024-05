Lubrizol annonce Lubrizol® CV9660, une solution pour usage intensif à faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre couvrant plusieurs grades de viscosité





Lubrizol, un chef de file mondial de la technologie des additifs pour l'industrie des transports, vient de lancer Lubrizol® CV9660, une nouvelle technologie de lubrifiant à faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre (SAPS) pour usage intensif, répondant aux niveaux les plus élevés en termes de performance et offrant une solution simplifiée pour de multiples profils de viscosité.

Formulé pour répondre à la demande croissante de lubrifiants faisant partie de la catégorie ACEA E8 sur le marché européen, Lubrizol® CV9660 démontre une profonde compréhension de l'évolution des besoins du marché, qui avait besoin que des solutions innovantes répondant aux normes les plus récentes, et les faisant progresser, soient développées. Le nouveau produit, qui utilise le célèbre polymère haute performance Lubrizol® 7077, se distingue par le fait qu'il couvre plusieurs grades de viscosité dans l'espace « usage intensif » afin de répondre à un large éventail de besoins, d'améliorer l'efficacité et d'apporter davantage de valeur.

« Les lubrifiants à usage intensif et à faible teneur en SAPS représentent un défi pour nos clients », a déclaré Alex Brewster, responsable des produits à usage intensif pour la région Europe de Lubrizol. « Les grades de viscosité, les huiles de base et les combinaisons d'additifs sont autant de facteurs de complexité dans les opérations des négociants en huile et dans la gamme de produits elle-même. En relevant ce défi, nous sommes heureux d'avoir mis au point une solution dont les avantages sont exponentiels. »

Lubrizol® CV9660 vient s'ajouter à une gamme de produits répondant aux divers besoins du marché à usage intensif et renforce la réputation de Lubrizol dans l'industrie en tant que fournisseur de solutions complètes.

Apprenez-en davantage sur Lubrizol® CV9660 : Une technologie innovante d'additifs à usage intensif pour la protection du matériel des équipementiers. (https://go.lubrizol.com/z5hhpz4g)

À propos de Lubrizol Corporation

Lubrizol Corporation, qui fait partie du groupe Berkshire Hathaway, est une entreprise de produits chimiques spéciaux pour lesquels la science fournit des solutions durables afin de faire progresser la mobilité, améliorer le bien-être et la vie moderne. Fondée en 1928, Lubrizol possède et exploite plus de 100 sites de production, bureaux commerciaux et techniques dans le monde entier et emploie plus de 8 000 personnes. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse suivante www.Lubrizol.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 mai 2024 à 06:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :