Connecter l'avenir avec n'importe quel support de communication : la technologie révolutionnaire de NESSUM Alliance est intégrée à la norme internationale IEEE 1901 !





NESSUM Alliance est fière d'annoncer la publication de la norme IEEE 1901c le 15 mai, qui constitue une avancée majeure dans l'évolution des normes de communication à l'ère du numérique. Cette norme transformatrice, créée grâce aux efforts de collaboration des membres estimés de NESSUM, est désormais prête à redéfinir les paradigmes de connectivité dans le monde entier, sous la nouvelle bannière de NESSUM.

Avec la publication de la norme IEEE 1901c, anciennement connue sous le nom de « HD-PLC », NESSUM présente de nombreuses caractéristiques nouvelles et inégalées :

Communication longue distance : en s'étendant sur plusieurs kilomètres, NESSUM ouvre une nouvelle ère de portée étendue.

Communication large bande : en fonctionnant dans la classe Mbit, cette norme assure une transmission transparente des données sur les réseaux.

Compatibilité IP : en utilisant le protocole Internet (IP) normalisé, NESSUM s'intègre parfaitement aux infrastructures existantes.

Configuration sans topologie : en facilitant une mise en réseau flexible, NESSUM surmonte les contraintes conventionnelles des configurations de réseau.

Sûreté et sécurité : en donnant la priorité à la sécurité du réseau et des utilisateurs, NESSUM garantit des canaux de communication robustes et sécurisés.

Outre la communication à grande vitesse sur n'importe quel câble, la technologie NESSUM permet également la transmission de signaux radio faibles, ce qui facilite les applications de communication sans fil à courte portée, y compris dans les environnements sous-marins. Cela en fait une solution vraiment polyvalente pour tous les médias.

L'IEEE a commencé le développement de la norme de communication tout support pour les applications IoT sous le nom IEEE P1901c en mai 2022, y compris l'adoption de la méthode OFDM par ondelettes, l'un des ensembles de caractéristiques avancées des avantages technologiques de NESSUM par rapport à d'autres solutions (lignes électriques). Après des mois d'efforts et d'améliorations, la norme IEEE 1901c a été officiellement approuvée en février de cette année, marquant ainsi une avancée monumentale dans le domaine des normes de communication.

M. Jean-Philippe Faure, président du groupe de travail IEEE 1901, a salué les contributions des membres experts de NESSUM Alliance, affirmant que « cette nouvelle norme élargit le champ d'application de la communication par courant porteur à diverses lignes existantes et prend en charge la radio à faible consommation, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour la communication sans fil à grande vitesse et à courte portée. »

Partageant ce sentiment, M. Hiroshi Saijo, responsable du développement commercial et de la stratégie chez Panasonic Holdings Corporation, a exprimé une vision commune de la prolifération mondiale, en déclarant : « Nous visons à déployer cette norme de communication IoT dans le monde entier en tant que norme internationale, non seulement dans les produits, mais aussi au sein des applications. »

M. Keishi Kajiwara, directeur de la division des activités de communication chez MegaChips Corporation, a exprimé son enthousiasme quant à l'expansion du marché et aux efforts de collaboration avec cette nouvelle norme, le rôle central de NESSUM dans la stimulation de l'innovation.

M. Christopher Trabold, directeur technique et responsable du développement commercial pour la surveillance des actifs et la communication chez General Electric Vernova, a souligné l'explosion de la demande de communication par courant porteur avec la numérisation de l'infrastructure électrique, signalant une trajectoire prometteuse pour l'IEEE 1901c.

Les capacités de transformation de l'IEEE 1901c s'étendent à la communication par courant porteur à longue distance, couvrant désormais la bande de plusieurs centaines de kHz en tant que NBPLC grâce à un rééchantillonnage innovant. Ce saut évolutif trouve un écho dans divers secteurs, du contrôle des systèmes à moyenne tension aux compteurs intelligents, avec de nouvelles applications en Asie et au-delà.

M. Markus Rindchen, responsable de la gestion technologique chez Power Plus Communications AG, a souligné le rôle indispensable de NESSUM dans le secteur allemand des passerelles pour compteurs intelligents, en insistant sur son rôle essentiel dans le déploiement à grande échelle.

M. Tomislav Drenski, directeur du marketing chez Socionext Europe GmbH, est ravi de promouvoir les nouveaux circuits intégrés NESSUM. Ces circuits intégrés avancés offrent des caractéristiques uniques telles que des communications longue distance à grande vitesse, stables et sûres, qui surpassent les autres solutions de lignes électriques disponibles sur le marché.

Forte de son engagement à long terme pour répondre à l'évolution des demandes du marché et développer en permanence l'innovation dans le paysage de l'IoT, NESSUM Alliance met en avant et soutient l'interopérabilité des communications « tout support » dans le monde entier. Grâce à une approche multidimensionnelle comprenant des webinaires, des séminaires, des expositions et des activités promotionnelles de grande envergure, l'alliance est confiante et certaine d'apporter de futures solutions de pointe avec une compatibilité accrue et de diriger les efforts de normalisation internationale.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 mai 2024 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :