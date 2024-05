DentalMonitoring établit une nouvelle norme en télésurveillance orthodontique grâce à l'approbation de novo de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis





DentalMonitoring®, le chef de file de la télésurveillance assistée par IA pour le traitement orthodontique, a reçu l'approbation de novo de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la solution DentalMonitoring à utiliser par les orthodontistes en vue de l'optimisation des soins cliniques.

DentalMonitoring est un logiciel de dispositif médical utilisant des algorithmes de traitement d'image pour analyser des images de la cavité buccale (ci-après scans). Les scans sont effectués à l'aide de l'application DM, d'un smartphone et des produits matériels propriétaires du fabricant. DentalMonitoring est indiqué pour une utilisation chez les patients âgés de plus de six ans et génère des résultats uniquement sur les dents permanentes.

Le produit est conçu pour aider les professionnels de la santé à surveiller à distance les traitements dentaires, les traitements orthodontiques, la santé bucco-dentaire et les progrès du traitement. Les résultats de la solution DentalMonitoring sont destinés à être utilisés comme une aide au diagnostic et non sur une base autonome pour la prise de décision clinique.

DentalMonitoring fournit des informations supplémentaires par rapport au suivi du traitement orthodontique traditionnel. DentalMonitoring est un atout supplémentaire pour assurer la conformité des patients aux exigences du traitement orthodontique. Avec DentalMonitoring, les cliniciens bénéficient d'un niveau élevé d'informations sur les progrès du traitement, tandis que les patients bénéficient d'une commodité accrue. Les notifications automatisées et la communication intégrée à l'application avec le personnel du cabinet augmentent la responsabilisation des patients et améliorent la communication entre les patients, les fournisseurs de soins de santé et les soignants.

Avec cette approbation, DentalMonitoring présentera également la fonctionnalité innovante SmartSTLtm aux clients orthodontistes nord-américains. SmartSTL permet aux médecins de demander des fichiers STL mis à jour via le tableau de bord DentalMonitoring sans devoir rappeler le patient au cabinet.

« Nous sommes fiers d'être la nouvelle norme de soins en orthodontie. Il s'agit d'une reconnaissance de nos dix années de R&D en apprentissage profond. L'approbation par la FDA de cette version optimisée du logiciel DentalMonitoring constitue un jalon clé pour DentalMonitoring et marque le début d'une nouvelle ère en orthodontie », déclare Philippe Salah, CEO et cofondateur de DentalMonitoring.

Depuis 2012, seules quatre approbations de novo ont été accordées par le panel dentaire de la FDA, et aucune ne concernait des dispositifs basés sur un logiciel. DentalMonitoring est le premier logiciel basé sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique en tant que dispositif médical en dentisterie, établissant une classification dans les numéros de réglementation dentaire et les codes de produits de la FDA. Avec l'octroi de cette approbation de novo et la création d'une nouvelle catégorie réglementaire, DentalMonitoring a ouvert la voie à de futures innovations de logiciel en tant que dispositif médical dans le domaine dentaire.

Cette autorisation est le résultat de l'investissement de DentalMonitoring dans la promotion des technologies de santé numériques à l'avant-garde des soins dentaires. L'innovation de DentalMonitoring a profité aux utilisateurs présentant des résultats cliniques améliorés et a accru leur tranquillité d'esprit.

DentalMonitoring transforme les soins orthodontiques à l'échelle mondiale grâce à sa plateforme avancée optimisée par l'IA. Sa mission est de fournir aux praticiens orthodontiques des outils de suivi et de prise de décision précis et en temps réel. En optimisant le lien entre les cliniciens et les patients, nous permettons de renforcer les résultats du traitement et d'assurer des expériences orthodontiques de haute qualité, efficaces et personnalisées.

