Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 21 mai 2024





QUÉBEC, le 20 mai 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 21 mai 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce importante pour l'industrie aérospatiale québécoise

Heure : 8 h 30

Lieu : Montréal

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du ministre responsable du Développement économique régional, du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, M. François-Philippe Champagne, et de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation) et député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Période des questions et réponses orales

Heure : 14 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Cérémonie de reconnaissance pour les 10 années de vie parlementaire de député(e)s (fermée aux médias)

Heure : 18 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

20 mai 2024 à 20:00

