MultiBank Group révolutionne la finance avec le lancement de MEX Exchange, le premier ECN mondial dans les BRICS et le GCC





MultiBank Group est fier d'annoncer le début du lancement de MEX Exchange, un réseau de communication électronique (ECN) innovant destiné aux investisseurs institutionnels. C'est aussi le premier réseau de communication électronique (ECN) mondial pour les investisseurs institutionnels basés dans les pays des BRICS et du GCC, comprenant des pôles de courtage de premier ordre et d'autres infrastructures connexes destinés à redéfinir le paysage financier. MEX Exchange devrait rompre avec la suprématie régionale des États-Unis et de l'Europe sur le marché mondial des réseaux de communication électronique en devenant le premier site mondial.

MEX Exchange a été créé par une équipe de développeurs aguerris, utilisant une technologie exclusive, sous la direction du fondateur de MultiBank Group, Naser Taher, et du CEO de MEX Exchange, David Ogg, amplement reconnu comme le créateur du premier ECN institutionnel. En tant que fondateur de HotspotFX, David a joué un rôle essentiel dans le développement et la croissance des ECN et a fait figure de pionnier dans le fonctionnement du prime brokerage sur des plateformes multi-sites.

L'objectif stratégique de MEX Exchange est de favoriser le développement de banques et autres institutions financières des marchés émergents, qui ont toujours été mal desservies en termes de capacités d'exécution. Dans les BRICS et le CCG, la vocation régionale et la compréhension du marché, notamment l'offre de produits localisés, permettront à MEX Exchange de combler le vide laissé par les participants actuels dans le cadre de leurs opérations sur les marchés établis.

Naser Taher, fondateur de MultiBank Group, souligne l'importance de la MEX Exchange : « Aujourd'hui, nous présentons un important projet qui va refondre l'ordre mondial financier de 2024. D'ici deux à trois ans, MEX Exchange aura un fort impact mondial, et offrira des rendements et des profits financiers considérables. En tant que seule plateforme de trading interbancaire ECN basée dans les pays du CCG et des BRICS, nous nous situons à l'avant-garde du changement et de l'innovation ».

À PROPOS DE MULTIBANK GROUP

Fondé en Californie (États-Unis) en 2005, MultiBank Group s'est développé en atteignant un volume de transactions quotidien de plus de 12,1 milliards de dollars, au service de plus d'un million de clients. MultiBank Group est devenu l'un des plus grands fournisseurs au monde de produits financiers dérivés en ligne, offrant une gamme de services de courtage et de solutions de gestion d'actifs. Les plateformes de trading primées du groupe offrent une gamme variée de produits, notamment le Forex, les métaux, les actions, les matières premières, les indices et les actifs numériques.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos sites Web :

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 mai 2024 à 17:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :