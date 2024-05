Eaton lance des fusibles de plus haute puissance pour les véhicules électriques utilitaires





Eaton, le spécialiste de la gestion intelligente de l'énergie, annonce aujourd'hui proposer un portefeuille de fusibles pour véhicules électriques (VE) commerciaux. Les fusibles de la série Eaton Bussmann peuvent gérer jusqu'à 1 400 ampères et 900 volts et peuvent être adaptés aux spécifications du client. Eaton peut augmenter la capacité actuelle en modifiant la conception ou en mettant en parallèle plusieurs fusibles. Les fusibles seront exposés sur le stand d'Eaton lors du plus grand salon des technologies de pointe pour les véhicules utilitaires, ACT Expo, qui se tient du 20 au 23 mai à Las Vegas, dans le Nevada.

« Nous avons adapté nos fusibles pour qu'ils soient la solution idéale pour les VE utilitaires, qui nécessitent une puissance supérieure à celle des VE de tourisme », déclare Kimberley Wakelin, responsable de l'ingénierie, protection des VE, Eaton. « Les véhicules électriques sont propulsés par des moteurs électriques, qui sont cycliques et doivent fonctionner dans des environnements difficiles. Cela signifie que les fusibles doivent être capables de gérer de telles conditions et les vibrations du véhicule. Nos fusibles innovants de la série Bussmann permettent de relever ce défi en respectant les niveaux d'environnement et de vibration. »

Eaton occupe une position unique sur le marché, avec plus de 100 ans d'expérience dans l'industrie électrique et automobile. Eaton a mis à profit sa forte maîtrise des systèmes et de la dynamique des véhicules et son expertise dans les systèmes électriques pour développer des fusibles qui peuvent être adaptés aux spécifications des clients dans l'écosystème grandissant des VE utilitaires.

Les vastes capacités mondiales de test d'Eaton lui permettent d'effectuer la plupart des essais en interne plutôt que d'avoir à les externaliser. « Nous avons la capacité d'effectuer les tests les plus difficiles, y compris les tests environnementaux, de choc thermique et de de vibration », déclare Wakelin.

Eaton travaille dès les premières étapes de développement de véhicules avec des équipementiers mondiaux pour développer des solutions de fusibles personnalisées pour les VE utilitaires. Une fois développé, le système est simulé par Eaton pour assurer sa longévité.

Comme récemment annoncé, Eaton renforce la capacité de fabrication de ses fusibles avec l'ouverture d'un nouveau site d'assemblage à la pointe de la technologie.

En savoir plus sur la gamme de fusibles pour VE utilitaires d'Eaton.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie dédiée à la protection de l'environnement et à l'amélioration de notre qualité de vie partout dans le monde. Nous fabriquons des produits pour les marchés des centres de données, des services publics, de l'industrie, du commerce, de la construction de machines, du résidentiel, de l'aérospatiale et de la mobilité. Nous sommes animés par notre engagement à faire des affaires de manière éthique, à opérer de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et demain. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale de l'électrification et de la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les sources d'énergie renouvelables, nous permettons de résoudre les défis les plus urgents de la gestion de l'énergie dans le monde et nous construisons une société plus durable pour les gens d'aujourd'hui et les générations de demain.

Eaton a été fondé en 1911 et est coté à la Bourse de New York depuis plus d'un siècle. Nous avons déclaré un chiffre d'affaires de 23,2 milliards de dollars en 2023 et nous servons des clients dans plus de 160 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.eaton.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

20 mai 2024

