LONDRES, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le 77e Festival de Cannes démarre, le musicien et entrepreneur autrichien Juergen Pichler [alias Trickster] a annoncé la sortie prochaine de son film d'action de 85 millions de livres sterling, " Agents de voyages ". Avec tous les financements en place, Gérard Depardieu a désormais signé pour faire son retour sur grand écran. Le film sera produit par Norbert Blecha, avec un grand réalisateur à annoncer, et le producteur exécutif est Trickster lui-même. Le scénario a été écrit par Juergen Pichler et est basé sur des événements réels ? une situation réelle qui, selon lui, est toujours en cours !



"Agents de voyage" mettra également en vedette Pichler, tandis que d'autres rôles principaux seront attribués aux mannequins et personnalités de la mode Alexandra Pekarkova et Monika Jaki?i?. Les lieux de tournage comprendront le Brésil, le Mexique, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Espagne et la République dominicaine.

Juergen Pichler a déclaré : « Gérard Depardieu est l'un de mes acteurs préférés de tous les temps et il me fait rire depuis que je suis enfant : 'Astérix' était un véritable favori. Bien sûr, il a récemment fait l'objet de graves accusations. Moi-même et tous les acteurs et l'équipe de « Agents de voyage» défendons l'autonomisation et l'empathie ; en effet, certains ont déjà été victimes de comportements inappropriés au sein de l'industrie, que nous condamnons sans réserve. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le projet et pensons qu'il affirmera pleinement son innocence. Ce n'est un secret pour personne que j'ai moi-même eu des démêlés avec la justice - il suffit d'écouter ma chanson "Red Flag" - et que j'ai déjà purgé une peine de prison après avoir été faussement accusé dans le passé. J'ai blanchi mon nom et je suis sûr qu'il fera de même. J'attends avec impatience ce qu'il peut apporter au projet et je suis fier de l'avoir à bord.

Gérard Depardieu a déclaré : « Ce projet arrive à un bon moment, j'ai hâte de me remettre au travail. J'ai été choisi pour incarner un personnage formidable dans " Agents de voyage " et j'ai hâte de lui donner vie.

" Agents de voyage " rassemble un casting et une équipe incroyables dans un film d'action à gros budget qu'il faudra voir pour le croire. Promettant de l'argent, du crime, de la contrebande et du chaos, « Agents de voyage » va être le voyage d'une vie.

