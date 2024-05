Zhengzhou : des expositions interactives à l'occasion de la Journée internationale des musées





Dans la ville de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, la visite des musées est devenue une nouvelle tendance du mode de vie urbain. Le 18 mai, à l'occasion de la Journée internationale des musées, les musées de Zhengzhou, dans la province du Henan, ont dévoilé de nouvelles expositions telles que Trésors du patrimoine culturel du Luxembourg, Xu Hongfei Sculpture World Tour Zhengzhou, et une exposition de photographies d'art de la mode.

Afin d'attirer les jeunes visiteurs, les musées de Zhengzhou ont créé de nouveaux produits, comme un « café sur le thème du bronze », et ont organisé des activités interactives liées au patrimoine culturel immatériel, notamment des jeux mystères et des travaux pratiques de restauration d'artefacts.

Zhengzhou, l'une des huit anciennes capitales chinoises, compte 112 musées au total et est surnommée la « ville aux cent musées ». Elle abrite le musée du Henan, le musée de Zhengzhou, le musée du fleuve Jaune et d'autres musées complets. Il existe en outre des musées d'histoire et de culture et des musées thématiques, tels que le musée d'histoire naturelle du Henan.

Zhengzhou met le patrimoine historique à la disposition du public. Par exemple, le musée de Zhengzhou, dont l'un des points forts est la culture du bronze, a lancé des cafés et des glaces à thème avec des éléments de la culture du bronze. Le musée des ruines de la dynastie Shang de Zhengzhou propose une expérience théâtrale immersive et interactive intitulée « Souvenirs de la dynastie Shang », où les visiteurs peuvent voyager à travers différentes périodes historiques grâce à des jeux interactifs. Le musée de la monnaie de Zhengzhou Dingcang présente d'anciennes techniques de frappe de la monnaie et permet aux visiteurs d'essayer de fabriquer eux-mêmes des pièces de monnaie.

Important berceau de la civilisation chinoise, Zhengzhou abrite la culture Peiligang, qui remonte à 8 000 ans, et la culture Dahecun, qui s'étend sur 6 000 ans. Il y a environ 5 000 ans, le légendaire empereur Jaune est né et y a établi sa capitale. Il y a environ 3 600 ans, la dynastie Shang a également choisi cette région comme capitale. Aujourd'hui, les vestiges des anciens murs de la ville, qui s'étendent sur sept kilomètres, se trouvent encore dans le centre de Zhengzhou.

Zhengzhou compte actuellement deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, 83 sites protégés au niveau national, 147 sites protégés au niveau provincial et près de 10 000 reliques culturelles inamovibles, constituant ainsi une solide base pour ses nombreux musées et expositions.

Les musées de Zhengzhou ont non seulement enrichi la vie culturelle des habitants, mais ont également séduit les visiteurs nationaux et étrangers. Grâce à des événements innovants et à des expositions sur le patrimoine historique et culturel de la ville, Zhengzhou a présenté au monde une culture urbaine dynamique, ouverte et inclusive.

19 mai 2024 à 13:50

