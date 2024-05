CAMPARI ORGANISE UNE SOIRÉE DE LANCEMENT INOUBLIABLE AU FESTIVAL DE CANNES : LA CAMPARI CINÉMATHÈQUE AU HYDE BEACH BY CAMPARI





CANNES, France, 19 mai 2024 /PRNewswire/ -- La marque emblématique d'amers rouges a accueilli la Campari Cinémathèque à Hyde Beach par Campari, sur le boulevard de Croisette. Cette fête du tapis rouge a célébré la troisième année consécutive du Campari en tant que partenaire officiel du Festival de Cannes, et a marqué le lancement de sa campagne mondiale We Are Cinema.

L'événement a été inspiré par la nouvelle campagne de la marque, qui jette un regard sur les moments de la vie réelle qui deviennent des histoires remarquables. Lors de cette soirée inoubliable, Campari a assumé le rôle de conservateur, Hyde Beach, avec des invités et des visages célèbres qui ont occupé le devant de la scène et sont devenus les protagonistes de leur propre histoire.

Organisé à Hyde Beach par Campari - situé sur le célèbre tronçon de plage et au coeur de l'emblématique festival du film - un espace de présentation a été construit sur mesure pour le 77e festival et conçu dans le style signature de Campari.

La liste des invités de renom célébrant avec Campari comprenait Adrien Brody, Victoria Justice, Marina Barbosa, Paz Vega, Cole Walliser, Ellen von Unwerth, Caro Daur, Rafa Kalimann, Jessica Wang, Nataly Osmann, Lady Victoria Harvey, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Saul Nanni, Malika Ayane et beaucoup plus. Cole Walliser, qui a capturé des invités sur son célèbre GLAMbot, et le célèbre photographe allemand Larkin étaient également présents.

L'événement Campari Cinémathèque a été structuré comme une série de clichés - photos spéciales, séances de photos et activations - conçus pour plonger les clients dans une expérience cinématographique authentique.

Le voyage de la prise en charge a permis aux clients de parcourir tout l'espace, du rez-de-chaussée du Campari Bar avec son plafond miroité et ses lumières de cinéma jusqu'à la jetée - une jetée surplombante avec des chaises longues et des parasols.

Prise 1 une promenade sur le tapis rouge lors d'une première de film. Une installation lumineuse imitait la photographie flash d'une foule de paparazzi, et l'audio ambiophonique reproduisait la cacophonie des clics et des appels à poser de l'appareil photo. Les invités ont été filmés par un véritable caméraman, et des images ont été diffusées en direct sur des écrans plasma dans tout l'espace.

Prise 2 a révélé une photocall dans le Campari Bar - pour un Negroni ou Campari Spritz de renommée mondiale.

Prise 3 invités placés dans un décor réel, reproduisant l'expérience du coup de coeur d'une campagne emblématique de Campari.

Prise 4 invités immergés dans le monde sensoriel unique de la Campari Room. Ici, le barman humain rencontre l'IA, car les clients reçoivent un Negroni fraîchement fabriqué tout en créant leur propre histoire remarquable de Campari & Cinema.

Prise 5, les invités ont assumé le rôle de directeur, regardant l'action en direct de Cannes sur une banque éblouissante d'écrans plasma sur le mur du directeur.

Prise 6 est le Campari Cinema. Les invités sont montés sur scène sur une terrasse à 360 degrés, où ils ont été filmés avec précision par une caméra robotisée Bolt sur les superbes toiles de fond de la Croisette et de la mer Méditerranée.

Dans la Prise 7, des barmans de quatre des meilleurs bars du monde ont créé des cocktails Campari emblématiques dans des moments de mixologie qui ne manqueront pas d'être du théâtre pur. Les bars participants sont le Camparino in Galleria de Milan, le Bar Nouveau de Paris, le Salmon Guru de Madrid et le Donovan de Londres. L'équipe de Camparino a servi une sélection de cocktails Campari emblématiques aux invités, notamment les Negroni, les Campari Spritz et les Negroni Sbagliato. Parallèlement à ces cocktails classiques, l'équipe de Camparino a servi le Tapis rouge - Édition Cannes : un cocktail frais et salé inspiré de la Riviera de Cannes.

La dernière prise, le moment qui a lancé la fête. Les lumières se sont éteintes, les caméras ont commencé à rouler et la musique a commencé... Une nuit inoubliable.

Julka Villa, responsable du marketing mondial du groupe Campari, commente : « Dévoiler notre passion pour les brillants conteurs de films lors de l'emblématique Festival de Cannes est un privilège. Le message unifiant derrière We Are Cinema est partagé par l'industrie cinématographique et le Festival de Cannes - pour célébrer la créativité, l'innovation et la passion du cinéma. Il a été incroyable de le voir prendre vie, donnant aux clients l'occasion de devenir le protagoniste de leur propre histoire, à travers un cocktail Campari parfaitement conçu."

NOTES AUX RÉDACTEURS

À PROPOS DE CAMPARI

Campari, le spiritueux rouge italien emblématique, est au coeur de certains des cocktails les plus célèbres du monde. Campari a été fondé à Milan en 1860 par Gaspare Campari, et lancé par son fils Davide, qui a créé quelque chose de si distinctif et révolutionnaire que sa recette secrète n'a pas été modifiée depuis. De couleur rouge vif, le goût unique et multicouche de Campari est le résultat de l'infusion d'herbes, de plantes aromatiques et de fruits dans l'alcool et l'eau. En plus d'être unique et distinctive, Campari est extrêmement polyvalent, offrant des possibilités illimitées et inattendues. Source de cette inspiration passionnée depuis sa création vue à travers le génie créatif de ses fondateurs, les artistes de différents domaines et les meilleurs barmen du monde, Campari stimule votre instinct pour libérer vos passions, inspirant des créations moins nombreuses.?

À PROPOS DE CAMPARI GROUP??

Le groupe Campari est un acteur majeur de l'industrie mondiale des spiritueux, avec un portefeuille de plus de 50 marques premium et super premium, réparties entre les priorités mondiales, régionales et locales. Les priorités mondiales, l'objectif principal du groupe, comprennent Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Espolòn, Courvoisier, Wild Turkey et Appleton Estate. Le groupe a été fondé en 1860 et est aujourd'hui le sixième acteur mondial de l'industrie des spiritueux haut de gamme. Elle a une portée de distribution mondiale, se négociant dans plus de 190 pays à travers le monde, avec des positions de leader en Europe et dans les Amériques. La stratégie de croissance du groupe Campari vise à combiner la croissance organique grâce à une forte création de marque et à une croissance externe par le biais d'acquisitions sélectives de marques et d'entreprises. Basé à Milan, en Italie, le groupe Campari opère sur 23 sites de production dans le monde et dispose de son propre réseau de distribution dans 26 pays. Le groupe Campari emploie environ 4 900 personnes. Les actions de la société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001.

Pour en savoir plus : http://www.camparigroup.com/fr.

Profitez de nos marques de manière responsable.

À PROPOS DU FESTIVAL DE CANNES Le Festival de Cannes est un événement qui rassemble les professionnels du cinéma du monde entier autour d'une compétition officielle et d'un marché international du film, dont l'aspect hautement médiatique en fait l'un des premiers événements internationaux annuels, contribuer à l'influence cinématographique mondiale.

À PROPOS DE CAMPARINO

Camparino in Galleria est le bar légendaire ouvert par Davide Campari dans la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan en 1915. Le bar a été ouvert en face de Caffè Campari, l'établissement ouvert par Gaspare Campari - le père de Davide et le créateur de la liqueur amère - en 1867. Le bar, qui a connu un succès instantané auprès des habitants de Milan, est devenu synonyme de la tradition de l'aperitivo de la ville et a célébré son 100e anniversaire en 2015. À la suite d'un projet de rénovation, le bar rouvrira au public à l'automne 2019 avec une identité rafraîchie et une offre de nourriture et de boissons conçue pour consolider son statut d'établissement parmi les plus influents au monde pour les amateurs de mixologie et d'innovation gastronomique.

