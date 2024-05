Classement d'un site patrimonial dans la région de l'Outaouais - Le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau est classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel





MONTEBELLO, QC, le 18 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, du site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau, dans la municipalité de Montebello, en raison de ses valeurs historique, architecturale, paysagère et archéologique.

Le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau est étroitement associé à l'un des plus importants hommes politiques du XIXe siècle, Louis-Joseph Papineau, et à sa famille, dont plusieurs membres se sont aussi démarqués sur les scènes politique, artistique et journalistique. Louis-Joseph Papineau est considéré comme le premier véritable chef politique des Canadiennes et Canadiens français de l'époque. Député à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1808 à 1838, orateur de la Chambre et chef du Parti canadien, devenu le Parti patriote, à compter de 1815, il est une figure de proue des événements menant aux rébellions de 1837 et de 1838. À son retour d'exil en 1845, il poursuit sa carrière politique, mais se consacre davantage à l'aménagement de son domaine seigneurial. Avec son fils, Louis-Joseph-Amédée, il participe même à la conception et à la construction de certains des bâtiments.

Le site patrimonial est un exemple éloquent d'aménagement paysager pittoresque. Situé au sommet du cap Bonsecours, il offrait à ses occupantes et occupants un vaste panorama sur la rivière des Outaouais. Le site comprend aussi plusieurs bâtiments exceptionnels, dont le manoir érigé de 1848 à 1850 et la chapelle funéraire construite de 1853 à 1855, où reposent d'ailleurs les restes de Louis-Joseph Papineau et de plusieurs de ses descendantes et descendants. Ces 2 bâtiments sont déjà classés comme immeubles patrimoniaux. Un 3e bâtiment, la maison du jardinier, qui servait aussi à l'accueil des visiteuses et visiteurs, est un exemple de cottage néogothique. De tels domaines du milieu du XIXe siècle sont maintenant très rares au Québec. Le site patrimonial comprend également un site archéologique, dont les vestiges témoignent à la fois d'occupations autochtones et de l'occupation du lieu par la famille Papineau.

Citation

« Louis-Joseph Papineau est une figure marquante de notre histoire, non seulement pour notre région, mais pour le Québec tout entier. Je suis très fier que ce lieu magnifique, le site patrimonial du Domaine-Louis-Joseph-Papineau, soit dorénavant classé et inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec. En cette année toute spéciale marquant le 350e anniversaire de la seigneurie de la Petite-Nation, qui a été acquise en 1803 par la famille Papineau, ce classement m'apparaît tout désigné. C'est également une très belle nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Papineau. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Fait saillant

Le ministre a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

18 mai 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :