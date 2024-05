Moment charnière pour l'avenir du territoire et des activités agricoles - Des consensus inspirants qui invitent à passer à l'action pour le territoire agricole





QUÉBEC, le 17 mai 2024 /CNW/ - La journée d'échanges qui s'est tenue aujourd'hui sur l'avenir du territoire et des activités agricoles au Québec a permis de dégager des orientations et des objectifs concrets qui contribueront à préserver et à mettre en valeur notre si précieux territoire agricole. Cet important exercice tenu sous l'égide du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, s'inscrivait dans le cadre de la Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles (CNTAA) lancée en juin 2023 avec Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Réunis à Drummondville, des acteurs clés de la démarche consultative, soit l'Union des producteurs agricoles, la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération de la relève agricole du Québec, ainsi que plusieurs organismes des secteurs agricole et municipal et de la société civile, les ministères et organismes gouvernementaux concernés et des universitaires des secteurs agricole, municipal et environnemental, ont trouvé consensus sur six grands principes :

L'autonomie alimentaire du Québec Le développement durable du territoire agricole Des entreprises agricoles pérennes, diversifiées et rentables La pertinence du régime existant de protection du territoire et la volonté de le renforcer La vitalité des territoires et l'adaptation à leur réalité L'exemplarité de l'État

Après s'être prononcés pour l'adhésion à ces principes, les participants ont convergé vers une action prioritaire visant à accroître la qualité et la disponibilité des données sur la zone agricole de même que vers quatre orientations qui canaliseront les prochaines étapes de mise en oeuvre :

Accroître le potentiel agricole du Québec Agir sur l'efficacité du régime de protection du territoire agricole Favoriser le dynamisme des activités agricoles et leur pérennité Favoriser l'accessibilité aux terres agricoles

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation élaborera, à travers une démarche de coconstruction avec les partenaires clés, un plan de mise en oeuvre qui présentera les mesures et les actions qui seront déployées afin de concrétiser les orientations retenues et d'atteindre les objectifs qui en découlent.

Citations :

« Jamais un aussi grand consensus n'aura été exprimé sur l'avenir du territoire agricole. Issus de tous les horizons, les acteurs présents ont pris acte des angles de tous, se sont entendus sur les orientations et ont convenu des objectifs. La qualité des échanges et de l'ouverture de tous ceux et celles qui se sont exprimés a été remarquable. J'ai confiance qu'une aussi riche consultation nous mènera à des actions cohérentes et porteuses pour le Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La consultation nous aura permis d'entendre tous les points de vue dans l'esprit de partenariat et d'écoute que notre gouvernement a choisi d'adopter. La grande ouverture et la disponibilité de tous les intervenants aujourd'hui illustrent que nous avons fait le bon choix. Je réitère que l'agriculture, sous toutes ses formes, contribue à la vitalité et à la mise en valeur du territoire. Nous voulons que toutes les communautés soient fières d'habiter des milieux de vie complets, de qualité et conviviaux. Des milieux qui répondent à leur réalité ainsi qu'à leurs besoins. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

La consultation nationale vise à moderniser le régime de protection du territoire agricole et à favoriser la mise en valeur du territoire par les activités agricoles. Elle s'inscrit dans l'objectif 5 du plan de mise en oeuvre de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire ? Mieux habiter et bâtir notre territoire du gouvernement du Québec.





du gouvernement du Québec. Quarante-cinq ans après l'adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole (1978), cette discussion nationale se veut rassembleuse, respectueuse des acquis du Québec, cohérente avec les autres chantiers du gouvernement, mais également lucide sur l'état actuel des choses.





(1978), cette discussion nationale se veut rassembleuse, respectueuse des acquis du Québec, cohérente avec les autres chantiers du gouvernement, mais également lucide sur l'état actuel des choses. Rappelons que la consultation nationale s'est déployée autour de trois thématiques portant sur le territoire agricole, les activités agricoles ainsi que la propriété foncière agricole et l'accès aux terres.





Lors de la démarche de consultation :

3 fascicules ont été publiés, soit un par thématique abordée, et chacun était suivi d'un webinaire;



158 mémoires ont été soumis;



3 rencontres avec des communautés autochtones ont été tenues entre le 25 juillet et le 24 octobre 2023;



18 rencontres régionales ont eu lieu dans les 17 régions administratives entre le 12 décembre 2023 et le 8 février 2024. Ces rencontres ont réuni 618 participants, principalement des milieux agricole, municipal et environnemental.



Lien connexe :

Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles

Suivez le MAPAQ sur les médias sociaux :

17 mai 2024 à 18:31

