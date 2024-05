Industries Lassonde inc. annonce l'élection d'administrateurs





ROUGEMONT, QC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 21 mars 2024 ont été élus administrateurs de Lassonde. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs tenu lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui et présentée sous forme virtuelle, se trouvent ci-dessous.

Candidats EN FAVEUR ABSTENTIONS Chantal Bélanger 39 378 570 99,55 % 176 501 0,45 % Denis Boudreault 39 202 594 99,11 % 352 477 0,89 % Paul Bouthillier 39 399 099 99,61 % 155 972 0,39 % Luc Doyon 39 433 671 99,69 % 121 400 0,31 % Nathalie Lassonde 39 141 298 98,95 % 413 773 1,05 % Pierre-Paul Lassonde 39 080 618 98,80 % 474 453 1,20 % Pierre Lessard 39 423 891 99,67 % 131 180 0,33 % Nathalie Pilon 39 532 604 99,94 % 22 467 0,06 % Michel Simard 39 383 375 99,57 % 171 696 0,43 %

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque privée et de marque nationale, incluant des breuvages prêts à boire, des collations à base de fruits ainsi que des concentrés de jus surgelés. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges et de produits alimentaires spécialisés tels que des sauces pour pâtes, des soupes ainsi que des bouillons et sauces à fondue. La Société produit, importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit et commercialise du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 18 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de plus de 2?700 employés équivalents temps plein pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

La Société est active dans deux segments de marché :

Les ventes au détail regroupent les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts ainsi que les grandes chaînes de pharmacies; et

Les ventes aux services alimentaires regroupent les ventes effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

