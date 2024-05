Fierté au travail Canada ouvre les marchés





TORONTO, le 17 mai 2024 /CNW/ - Jade Pichette, gestionnaire des programmes à Pride at Work Canada/Fierté au travail Canada, des membres de son équipe ainsi qu'un groupe choisi de fiers alliés et partenaires de l'organisme se sont joints à Christian Paron, spécialiste de l'apprentissage et du talent à la Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, notamment par le lancement de la campagne ACTEUR.TRICE.S DE CHANGEMENT (CHANGEMAKERS). Cette campagne de Fierté au travail Canada vise à reconnaître 15 personnes qui sont des agents de changement en matière d'inclusion 2SLGBTQIA+ au sein des secteurs privé et public et du milieu des organismes sans but lucratif au Canada.

Par le dialogue, l'éducation et un leadership éclairé, l'organisme Fierté au travail Canada outille les employeuses et employeurs pour qu'ils et elles créent des environnements de travail qui valorisent l'ensemble des membres du personnel, peu importe leur expression de genre, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle.

