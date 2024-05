AVIS MÉDIA - 38 organisations se réunissent devant l'Assemblée nationale pour lancer un appel au gouvernement Legault





QUÉBEC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Un imposant collectif de groupes syndicaux, environnementaux, de santé, communautaires, étudiants et de collectifs citoyens invite les médias devant l'Assemblée nationale pour une démonstration témoignant de la force d'un mouvement qui demande au gouvernement de participer à la planification de la transition énergétique, écologique et sociale au bénéfice des Québécois et Québécoises.

Quand : le mercredi 22 mai 2024, à 10 h

Où : devant l'Assemblée nationale du Québec, 1150, avenue Honoré-Mercier, Québec

Qui :

Marie-Eve Leclerc , Équiterre

, Équiterre Gabrielle Renaud , Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)

, Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ) Patricia Clermont , Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME)

, Association québécoise des médecins pour l'environnement (AQME) Anne Dionne , Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

, Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Micheline Germain , AREQ (CSQ)

, AREQ (CSQ) Etienne Paré, Union étudiante du Québec

La Conférence des solutions :

Quand : le mercredi 22 mai, de 11h à 12h45

Où : Hôtel Clarendon, 57 rue Sainte-Anne, Québec, Salle de la Confédération

Prises de parole :

Béatrice Vaugrante, Oxfam-Québec

Denis Bolduc , Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec Normand Mousseau , Institut de l'énergie Trottier

, Institut de l'énergie Cyril Frazao , Association pour la santé publique du Québec

, Association pour la santé publique du Québec Jonathan Moreau , Maire de Saint-Apollinaire

, Maire de Mélanie Busby, Front commun pour la transition énergétique

Béatrice Alain, Chantier de l'économie sociale

Joannie Ouellette , Union des consommateurs

, Union des consommateurs Anne-Céline Guyon, Nature Québec

SOURCE Collectif Pour la suite du monde

17 mai 2024 à 10:30

