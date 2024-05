La ministre Martine Biron souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie





QUÉBEC, le 17 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts pour vaincre l'homophobie et la transphobie et à faire avancer les droits des communautés LGBTQ+.

Des avancées importantes ont eu lieu en matière d'égalité des personnes LGBTQ+ au cours des dernières années au Québec. En décembre 2023, nous avons notamment annoncé un investissement de 24 M$ sur 5 ans dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie avec le Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028. Le 17 mai dernier 2023, la ministre a également annoncé la création d'un nouveau prix gouvernemental LGBTQ+. La première cérémonie de remise de ce prix se déroulera ce printemps.

Cette année, pour souligner la Journée, la ministre prendra part à un petit-déjeuner avec les membres du comité consultatif du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, afin d'échanger sur les diverses réalités que vivent les organismes LGBTQ+. Elle participera également à une réception organisée par la Fondation Émergence et par Égides, en présence de membres du corps consulaire, afin de constater tous les efforts que les organismes nationaux et internationaux ont déployés pour favoriser l'inclusion.

Citation :

« C'est au Québec, il y a 21 ans, grâce à l'initiative de la Fondation Émergence, qu'est née la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Depuis, elle est célébrée dans plusieurs pays à travers le monde. Je suis déterminée à ce que le gouvernement du Québec poursuive sa collaboration avec les organismes pour défendre les droits des personnes LGBTQ+. Et j'ai espoir que nos actions provoquent un effet d'entraînement positif à l'international. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Tenue le 17 mai de chaque année depuis 2003, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été instaurée par la Fondation Émergence.

Partenaire de longue date du gouvernement du Québec sur les enjeux en matière d'homophobie et de transphobie, la Fondation Émergence a pour mission d'éduquer, d'informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

La campagne annuelle de l'édition 2024 de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie invite à dénoncer les idées dépassées et à mettre de l'avant la perspective selon laquelle lorsque les droits des personnes LGBTQ+ reculent, c'est toute la société qui revient en arrière.

Liens connexes :

