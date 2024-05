Normes d'accessibilité Canada et le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse ouvrent la voie à un Canada sans obstacle





GATINEAU, QC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Normes d'accessibilité Canada et le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse ont signé un protocole d'entente (l'Entente) afin de travailler ensemble à l'élaboration de normes d'accessibilité. L'Entente permettra de cibler les efforts, d'améliorer la coordination et de mieux transmettre les ressources qui contribuent à la création d'un Canada sans obstacle.

D'ailleurs, l'Entente recommande aux 2 parties de prendre en considération les priorités en matière d'accessibilité de l'une et de l'autre. Lorsque possible, ceci peut inclure l'harmonisation des travaux d'élaboration, d'examen et de mise en oeuvre des normes d'accessibilité. Il peut également s'agir de promouvoir, de soutenir et de mener des recherches.

L'harmonisation des normes dans l'ensemble du Canada présenterait des avantages pour la population canadienne. Par exemple, elle permettrait :

de veiller à ce que les normes reflètent pleinement les besoins des personnes en situation de handicap, peu importe leur province ou territoire;





de réduire les risques d'écart entre les normes d'accessibilité et ainsi d'assurer une expérience d'accessibilité fluide et inclusive au Canada ;





; de favoriser l'égalité et la cohérence de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap qui vivent, travaillent et voyagent au Canada .

Normes d'accessibilité Canada s'efforce de travailler avec l'ensemble des provinces et des territoires afin de créer des ententes similaires. Ensemble, nous pouvons exécuter nos propres mandats d'accessibilité tout en contribuant à la création d'un Canada sans obstacle.

« Notre organisation s'efforce de promouvoir une société inclusive conçue pour répondre aux besoins de tout le monde. La collaboration est essentielle pour susciter un changement significatif. En collaborant avec le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, les 2 organisations démontrent un véritable engagement à harmoniser les normes d'accessibilité. Grâce à ce partenariat, nous traçons la voie vers un avenir où l'accessibilité est une réalité dans la vie des Canadiennes et des Canadiens dans l'ensemble du pays. »

- Philip Rizcallah, président-directeur général, Normes d'accessibilité Canada

« Alors que la Nouvelle-Écosse poursuit ses efforts pour élaborer de normes d'accessibilité, nous accueillons avec plaisir cette occasion de collaboration avec Normes d'accessibilité Canada. Qu'il s'agisse d'échanger de l'information, de tenir compte des priorités de l'un et de l'autre, ou d'harmoniser notre travail lorsque possible, nous savons que cela soutiendra notre but d'avoir une province accessible d'ici 2030. »

- Dawn Stegen, directrice exécutive, Direction de l'accessibilité de la Nouvelle-Écosse

L'Entente avec le ministère de la Justice de la Nouvelle -Écosse a officiellement été signée le 22 avril 2024. La durée de l'Entente est de 5 ans, et il y a une possibilité de renouvellement.





-Écosse a officiellement été signée le 22 avril 2024. La durée de l'Entente est de 5 ans, et il y a une possibilité de renouvellement. L'Entente établit la façon dont Normes d'accessibilité Canada et la Nouvelle-Écosse collaboreront afin d'élaborer des normes d'accessibilité dans la province et dans tout le pays.





et la Nouvelle-Écosse collaboreront afin d'élaborer des normes d'accessibilité dans la province et dans tout le pays. L'Entente officialise une relation de travail avantageuse pour les 2 parties de façon à optimiser les objectifs propres aux parties ainsi que leurs objectifs communs. La mise en commun des connaissances et des pratiques exemplaires réduit et élimine le dédoublement des ressources et des efforts.





Normes d'accessibilité Canada , un partenaire principal dans cette collaboration, est une organisation fédérale responsable de l'élaboration de normes, de l'avancement de la recherche sur l'accessibilité et de la communication de l'information sur l'accessibilité.





, un partenaire principal dans cette collaboration, est une organisation fédérale responsable de l'élaboration de normes, de l'avancement de la recherche sur l'accessibilité et de la communication de l'information sur l'accessibilité. La Direction de l'accessibilité du gouvernement de la Nouvelle-Écosse est responsable d'exécuter la Loi sur l'accessibilité et de faire progresser les questions relatives au handicap. Elle collabore avec des personnes en situation de handicap ainsi qu'avec d'autres personnes afin de faire de la Nouvelle-Écosse une province accessible d'ici 2030.





et de faire progresser les questions relatives au handicap. Elle collabore avec des personnes en situation de handicap ainsi qu'avec d'autres personnes afin de faire de la Nouvelle-Écosse une province accessible d'ici 2030. Jusqu'à maintenant, il s'agit du 7e protocole d'entente que Normes d'accessibilité Canada établit avec un partenaire provincial. Des ententes similaires ont été signées avec les gouvernements du Manitoba (1), de la Saskatchewan (1), de la Colombie-Britannique (2) et de l' Ontario (2).

