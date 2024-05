Les débuts des ventes en direct de Lafeige sur Taobao ont dépassé 100 millions RMB





Jiuxian Group, célèbre fabricant chinois de spiritueux, a fièrement annoncé avoir établi un nouveau record de ventes de spiritueux en ligne en dépassant les 100 millions RMB. Fondé en 2001, avec une valeur de marque de 66,539 milliards de yuans, Jiuxian s'est classé premier dans la circulation des spiritueux en Chine pendant 8 années consécutives. Cette réussite historique est non seulement un énorme succès pour le groupe, mais aussi un exemple à suivre.

Outre le succès sans précédent des débuts de Lafeige sur Taobao Live, qui a atteint le 24 avril un chiffre d'affaires sans précédent de 1,17 milliard RMB, la diffusion inaugurale de Lafeige a également connu une forte augmentation du nombre de fans quotidiens, dépassant les 130 000, et s'est assurée la première place dans le classement des ventes par influence pour la journée.

« Le Chinese Liquor Celebrities Group a réalisé d'importants progrès au cours des deux dernières années », déclare Hao Hongfeng, président de Jiuxian Group, tout en partageant son avis sur cet accomplissement historique dans un récent entretien. « En nous lançant sur Taobao Live, nous visons essentiellement à renforcer notre position dans l'écosystème de Taobao, en augmentant le nombre et la qualité de nos ventes de diffusion en direct », ajoute-t-il. Selon son président, le groupe était auparavant actif sur Douyin, qui est l'équivalent chinois de TikTok, et il est maintenant présent sur Taobao Live, ce qui constitue non seulement une expansion stratégique en soi, mais aussi un moyen d'accroître sa visibilité dans la sphère numérique.

En outre, les salles de diffusion en direct de Taobao proposent désormais plusieurs autres produits que les spiritueux, notamment des en-cas et des produits de première nécessité. En s'associant au secteur des produits frais, ce média vient enrichir sa sélection de produits. Cela l'aidera également à exploiter les vastes ressources et les habitudes d'achat de l'ensemble des utilisateurs de Taobao. Cette stratégie de ventes inter-catégories a permis au groupe d'explorer de nouvelles opportunités et de maximiser les flux de revenus. En adoptant un modèle fusionnel de diffusion en direct, le groupe vise à dépasser les limites du secteur et à exploiter de nouvelles sources de monétisation du trafic.

Les débuts de Lafeige sur Taobao Live ont été couronnés de succès pour de nombreuses raisons. Le Chinese Liquor Celebrities Group possède non seulement une grande expérience combattive, mais il a également collaboré avec Taobao pour incuber des présentateurs à succès comme Liaoge. Le groupe possède en outre un système de combat solide, doté de capacités supérieures en matière d'approvisionnement en produits, d'opérations et de stratégies de vente, ce qui le rend bien adapté aux grandes promotions en direct. Une autre raison de cet incroyable succès est que le groupe a beaucoup investi dans les vidéos courtes et les méthodes de marketing des médias sociaux au cours des deux dernières décennies.

