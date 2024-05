Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 17 mai 2024

10 h 30

Le premier ministre fera une annonce concernant le Programme national d'alimentation scolaire, lequel favorisera le bien-être et le développement des enfants. La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, et le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Dan Vandal, seront également présents. Un point de presse suivra.