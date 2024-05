BYD lance son premier pick-up, le BYD SHARK, au Mexique





Le 14 mai, BYD a lancé son premier pick-up, le BYD SHARK, au Mexique. Présenté comme un nouveau pick-up de luxe intelligent, le BYD SHARK est équipé de la plateforme DMO Super Hybrid Off-Road, et représente le dernier ajout au portefeuille de produits de BYD. Ce modèle, développé pour le marché mondial, marque le premier lancement de produit de BYD en dehors de la Chine, et promet de redéfinir le marché mondial des pick-up hybrides rechargeables grâce à des technologies avancées et à diverses fonctionnalités centrées sur l'utilisateur.

Le lancement du produit, dont le thème était Hybrid Power, Wild Spirit (Puissance hybride, esprit sauvage), a été l'occasion de présenter tout un ensemble d'expériences immersives, intelligentes et innovantes et de scénarios de tout-terrain extrêmes, puis de transformer le tout en un « parc à thème technologique » bouillonnant de plaisir exploratoire et d'interactions. Plus de 1?000 invités ont assisté aux débuts du BYD SHARK.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD et PDG de BYD Amériques, a déclaré : « En tant que leader mondial des nouvelles technologies énergétiques, BYD reste déterminée à concevoir des solutions innovantes pour les utilisateurs du monde entier. Avec l'introduction de notre premier pick-up à énergie nouvelle, le BYD SHARK, nous sommes prêts à redéfinir le paysage des pick-up à carburants conventionnels grâce à une technologie avancée, et à offrir aux utilisateurs un style de vie caractérisé par des opportunités illimitées. BYD inaugure dès aujourd'hui l'ère des pick-up à énergie nouvelle à l'échelle mondiale. »

Exploiter la puissance du design pour créer des pick-up personnalisés et fonctionnels

De taille moyenne à grande, le pick-up BYD SHARK offre un empattement de 3?260 millimètres, avec un rapport d'empattement de 59,7 %, garantissant une expérience de conduite spacieuse et généreuse. Sous la direction de Wolfgang Egger, directeur du design chez BYD, le design du véhicule s'inspire des requins, et allie harmonieusement technologie futuriste et puissance brute. Le véhicule est équipé à l'avant de feux à diodes électroluminescentes sur toute la longueur, rappelant la gueule ouverte d'un requin, ce qui lui confère une présence féroce et fascinante. Ses proportions latérales et sa carrosserie aux lignes fluides reflètent le mouvement gracieux d'un requin en eaux profondes. À l'arrière, un feu arrière traversant pleine largeur, inspiré de l'aileron du requin, souligne avec élégance la fusion entre esthétique naturelle et technologie.

L'intérieur a été imaginé par Michele Jauch-Paganetti, directeur du design intérieur chez BYD, qui s'est inspiré des consoles des vaisseaux spatiaux. Doté d'un tableau de bord LCD de 10,25 pouces et d'un écran rotatif adaptatif de 12,8 pouces, l'habitacle du BYD SHARK établit une nouvelle norme en matière de fonctionnalité et d'atmosphère moderne. D'autre part, avec leur angle d'inclinaison de 27 degrés, les sièges arrière représentent une révolution par rapport au design habituel des autres pick-up, offrant un mélange de confort et de technologie de luxe au sein de son habitacle intelligent.

L'art d'utiliser les nouvelles technologies énergétiques pour améliorer la polyvalence et la fiabilité des pick-up

La plateforme DMO Super Hybrid Off-road, une technologie de base du BYD SHARK, constitue une innovation révolutionnaire qui combine de manière homogène les capacités tout-terrain et les caractéristiques de sécurité avec le confort d'un SUV, tout en conservant une efficacité énergétique impressionnante. Cette technologie intègre de manière innovante un châssis non porteur conçu pour les hybrides, le premier mécanisme d'entraînement EHS longitudinal au monde, la technologie Cell to Chassis (CTC), un ensemble de propulsion conçu pour les pick-up, et une suspension indépendante à double levier triangulaire à l'avant et à l'arrière, pour un équilibre parfait entre performance et confort.

En termes de puissance, le BYD SHARK, avec son groupe motopropulseur à propulsion, son système hybride électrique EHS et son moteur haute puissance de 1,5 T, atteint une puissance maximale de plus de 430 chevaux, soit l'équivalent d'un moteur V8 de 4,0 litres. Son accélération de 0 à 100 kilomètres se fait en seulement 5,7 secondes, et lui permet de surpasser de loin les autres modèles de pick-up de sa catégorie.

En outre, en exploitant les prouesses de la transmission intégrale électrique intelligente, le BYD SHARK peut ajuster avec précision la répartition du couple entre ses roues avant et arrière en quelques millisecondes, et s'aligner sur le coefficient d'adhérence optimal en fonction de la surface de la route. Sa puissance robuste associée à un contrôle électronique précis marque un changement de paradigme par rapport aux systèmes de transmission intégrale habituels utilisant du carburant, offrant aux conducteurs de pick-up à la recherche d'aventures tout-terrain un niveau supérieur de fiabilité et d'aisance.

La technologie DMO aide également les pick-up à surmonter les problèmes de consommation d'énergie élevée et de pollution de l'environnement. Par rapport aux autres pick-up à carburant de sa catégorie, le BYD SHARK permet de réduire la consommation de carburant de 40 %, même lorsque la batterie est faible, ce qui change la perception des pick-up, habituellement considérés comme des véhicules à forte consommation d'énergie.

En tant que modèle hybride rechargeable, le BYD SHARK est par ailleurs doté d'un double mode d'alimentation en carburant et en électricité, ce qui lui confère une endurance remarquable. Avec une autonomie de 840 km dans les conditions NEDC et une autonomie de 100 km en mode électrique pur, il s'adapte sans problème aux déplacements urbains et interétatiques.

Au-delà de ses performances et de son expérience de conduite exceptionnelles, le BYD SHARK donne la priorité à la sécurité. Intégrant la batterie Blade à ultra-haute sécurité et un châssis en acier haute résistance par le biais de la technologie CTC, il assure une protection solide. La batterie Blade fonctionne à la fois comme une unité énergétique et comme un composant structurel, renforçant la sécurité de la batterie et du véhicule grâce à une défense multicouche. En outre, le fait d'avoir augmenté de 22 % la rigidité en torsion de la carrosserie améliore considérablement la maniabilité et la stabilité du véhicule, renforçant sa fiabilité sur les terrains hors route difficiles.

Le BYD SHARK est doté d'un système de suspension indépendante à double levier triangulaire à l'avant et à l'arrière, équilibrant l'agilité de la conduite et le confort des passagers et offrant une expérience de conduite et d'utilisation inégalée. Basé sur l'architecture de la technologie super hybride DM, le mode motorisé englobe plus de 80 % des conditions de travail, et rend les voyages sereins et fluides.

Le BYD SHARK offre en outre une plus grande extensibilité et davantage de possibilités de modification pour répondre aux besoins individuels de chaque utilisateur. Grâce à la fonction VTOL (vehicle-to-load), le véhicule se transforme en « centrale électrique mobile », et répond à une myriade de demandes et de scénarios d'alimentation en extérieur, amplifiant ainsi la commodité et le plaisir de la conduite pour les amateurs de pick-up.

Tirer parti de la technologie intelligente pour améliorer la sophistication et la commodité des pick-up

Avec la technologie intelligente, l'habitacle intelligent du BYD SHARK peut s'intégrer à un écosystème vaste et diversifié. Grâce aux capacités de commande vocale, les utilisateurs peuvent gérer sans effort les modes de conduite, ajuster la climatisation, contrôler la lecture de musique et exécuter d'autres opérations intelligentes par le biais de simples commandes vocales, ce qui améliore considérablement la commodité et le confort de la conduite.

Grâce au BYD Cloud Service, les utilisateurs peuvent gérer leur véhicule à distance via des appareils mobiles et effectuer facilement des réglages personnalisés, tels que la préactivation de la climatisation et le réglage de la ventilation et du chauffage des sièges. Par ailleurs, le BYD SHARK introduit la technologie de clé numérique NFC, qui permet aux utilisateurs d'accéder au véhicule sans clé physique, en utilisant uniquement un smartphone ou un autre type d'appareil intelligent, améliorant ainsi l'expérience des véhicules intelligents à énergie nouvelle.

La fonction d'affichage tête haute garantit aux conducteurs un accès permanent aux informations cruciales relatives à la conduite, ce qui améliore considérablement la sécurité de la conduite. D'autre part, le véhicule est équipé d'une caméra panoramique à très grand angle de 540 degrés, qui permet au conducteur d'observer l'environnement et le dessous du véhicule, et simplifie son choix de la trajectoire en tout-terrain.

Le BYD SHARK inaugure l'ère mondiale des pick-up à énergie nouvelle

S'appuyant sur plus de deux décennies d'expertise approfondie dans le domaine des automobiles à énergie nouvelle, le pick-up de luxe intelligent à énergie nouvelle BYD SHARK est un modèle en matière de durabilité et de technologie, établissant de nouvelles normes dans le secteur des pick-up à énergie nouvelle. Dans un avenir proche, le BYD SHARK sera présent dans davantage de pays et de régions, offrant une expérience de conduite révolutionnaire aux utilisateurs du monde entier.

En matière de développement, BYD a toujours adopté le principe de véhicules « basés sur la technologie et orientés vers l'innovation ». Guidée par sa stratégie de mondialisation, BYD accélère la popularisation des automobiles à énergie nouvelle dans de nombreux pays. Actuellement, l'empreinte de ses véhicules à énergie nouvelle s'étend à plus de 80 pays et régions, dont le Japon, l'Allemagne, l'Australie, le Brésil et les Émirats arabes unis ; l'entreprise réalise de grandes avancées sur divers marchés et est le fer de lance de la vague d'innovations technologiques dans l'industrie automobile mondiale.

À propos de BYD

BYD est une multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une vie meilleure. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD est aujourd'hui fière de la diversité de ses activités, qui couvrent l'automobile, le transport ferroviaire, les nouvelles énergies et l'électronique, et la société compte plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. De la production au stockage de l'énergie à ses diverses applications, BYD se consacre à la fourniture de solutions énergétiques à émissions zéro qui réduisent la dépendance mondiale vis-à-vis des combustibles fossiles. L'empreinte de ses véhicules à énergie nouvelle couvre désormais six continents, plus de 70 pays et régions, et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, BYD est une entreprise du classement Fortune Global 500 dont les innovations visent à bâtir un monde plus écologique.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une vie meilleure. Visant à accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto se concentre sur le développement de véhicules purement électriques et de véhicules hybrides rechargeables. L'entreprise maîtrise les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergies nouvelles, dont celles des batteries, des moteurs électriques et des contrôleurs électroniques. Ces dernières années, BYD Auto a été à l'origine d'avancées technologiques significatives, avec notamment la batterie Blade, la technologie super hybride DM-i, la plateforme e3.0, la technologie CTB, la plateforme e?, le système intelligent de commande du châssis BYD DiSus, et le système super hybride DMO. BYD Auto est le premier constructeur automobile au monde à avoir arrêté la production de véhicules à combustibles fossiles dans le cadre du passage aux véhicules électriques, et elle est en tête des ventes de véhicules de tourisme à énergie nouvelle en Chine depuis dix années consécutives.

