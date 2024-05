Yard Force présente sa nouvelle tondeuse à gazon sans fil 20 V : une solution puissante, efficace et polyvalente pour un entretien facile de la pelouse





Yard Force, un fabricant leader d'outils de jardinage de haute qualité, est heureux d'annoncer le lancement de sa dernière innovation, la nouvelle tondeuse à gazon sans fil 20 V de Yard Force. Ce nouveau produit offre une solution puissante, efficace et polyvalente pour l'entretien facile des pelouses et a été conçu pour le propriétaire moderne.

Prenez comme exemple un modèle : LM C37B. La Yard Force LM C37B est dotée d'une largeur de coupe de 37 cm, ce qui lui permet de venir à bout de pelouses plus grandes avec une grande facilité. Elle peut tondre une surface impressionnante allant jusqu'à 450 m², ce qui en fait le choix idéal pour les propriétaires de moyennes et grandes pelouses qui souhaitent maintenir un jardin soigné et ordonné avec un minimum d'efforts.

Au coeur de la Yard Force LM C37B se trouve un moteur sans balai à haut rendement. Cette technologie de pointe offre non seulement des performances supérieures, mais prolonge également la durée de vie de la tondeuse, et en fait un complément fiable et durable de votre outillage de jardin.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du Yard Force LM C37B est son robuste système de batterie double de 20 V 2,5 Ah. Ce système garantit que les utilisateurs disposent de suffisamment de puissance pour effectuer le travail, quelle que soit la taille de leur pelouse. Le pack comprend également un chargeur 2 A qui permet une recharge rapide et pratique, de sorte que les utilisateurs peuvent se remettre au travail en un rien de temps.

La Yard Force LM C37B offre également une grande flexibilité avec un réglage central de la hauteur de coupe de 25 à 75 mm. Que les propriétaires préfèrent une pelouse courte et bien entretenue ou un aspect plus naturel, ils peuvent facilement obtenir la longueur d'herbe qu'ils souhaitent. En outre, le système de réglage à un seul bouton de la hauteur de coupe améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur, car il est incroyablement facile de passer d'une longueur d'herbe à l'autre et d'adapter la tonte aux besoins de la pelouse.

Pour encore plus d'expérience utilisateur, la tondeuse est livrée avec un sac à herbe de 40 L suffisamment volumineux pour éviter d'avoir à le vider trop souvent.

Avec le lancement de la tondeuse à gazon sans fil Yard Force LM C37B, Yard Force continue de montrer sa détermination à fournir des produits innovants et de haute qualité qui répondent aux besoins des propriétaires d'aujourd'hui. Les tondeuses à gazon Yard Force de la nouvelle série sont déjà disponibles en ligne : https://www.amazon.de/dp/B0D49G12B1

À propos de Yard Force Yard Force est un fabricant leader d'outils de jardinage de haute qualité. C'est en mettant l'accent sur l'innovation, la qualité et la satisfaction du client que Yard Force arrive à fournir aux propriétaires les outils dont ils ont besoin pour entretenir des pelouses et des jardins beaux et en bonne santé. Pour plus d'informations, visitez www.yardforce.eu.

