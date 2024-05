Les festivals des quatre coins du pays reçoivent un coup de pouce sans précédent dans le cadre du budget de 2024





L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé une aide aux arts de la scène et au Centre des arts du Yukon, à Whitehorse

WHITEHORSE, YT, le 16 mai 2024 /CNW/ - Les arts de la scène et les festivals dynamiques, qui sont présentés dans les communautés des quatre coins du pays, aident les artistes à se perfectionner et à acquérir de l'expérience. De plus, ils attirent des touristes et agrémentent la vie des gens. Ils sont également un moteur économique majeur pour le secteur créatif, qui représentait à lui seul plus de 56 milliards de dollars du PIB du Canada en 2023-2024.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la vitalité des artistes et des organismes artistiques du pays. Le budget de 2024 fournira au Fonds du Canada pour la présentation des arts 31 millions de dollars supplémentaires sur 2 ans, à compter de 2024-2025, afin d'atténuer les effets de l'inflation, d'aider à stabiliser la reprise du secteur de la présentation de spectacles en direct et de rassembler les communautés pour célébrer les Canadiens et les Canadiennes de talent. Grâce au Fonds, la population a accès à un éventail d'expériences artistiques professionnelles dans leur communauté.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi d'un investissement au Centre des arts du Yukon par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Sur une période de 4 ans, le Centre recevra une somme de 326 000 dollars ainsi qu'une aide supplémentaire annoncée dans le budget de 2024. La ministre St-Onge a fait cette annonce lors de son passage à Whitehorse en précisant que le Centre joue un rôle crucial dans le paysage culturel du Yukon. Les fonds investis dans le Centre serviront à offrir une programmation variée en danse, en théâtre et en musique, ainsi que des activités familiales. Parmi les activités saillantes figurent le Festival des enfants Midnight Sun Moppets et la tournée Hanging Sky, qui se rend dans les communautés éloignées du Yukon.

Les arts et la culture permettent aux gens de s'unir autour des éléments culturels qu'ils ont en commun et ainsi que de célébrer les différences qui les rendent collectivement plus forts.

« Les festivals présentés partout au Canada se remettent encore de la pandémie dans de nombreux cas. Dans notre récent budget, nous avons vu la nécessité de répondre à l'appel et d'offrir une aide supplémentaire. Les événements qui marquent nos vies et nos communautés sont fondamentaux. Et nous les voyons parfaitement mis en valeur dans des endroits comme le Centre des arts du Yukon. Au cours des 30 dernières années, le Centre est devenu un carrefour où les artistes de la scène - qu'ils soient émergents ou bien établis -peuvent s'exprimer sous différentes formes d'expression artistique. En offrant aux Canadiens et aux Canadiennes de talent une scène où briller et au public un endroit où se rassembler, le Centre enrichit la vie des gens de Whitehorse et d'ailleurs dans le Nord, ce qui contribue à rapprocher les communautés et à les rendre encore plus dynamiques. Partout au Canada, j'ai hâte de vivre un été rempli de festivals qui connaîtront beaucoup de succès! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes reconnaissants de la collaboration soutenue de Patrimoine canadien, car elle nous permet d'offrir un grand éventail de programmes d'approche et de prestations indispensables, au plus grand bonheur des communautés du Yukon. Ce faisant, l'art demeure au coeur de l'expérience dans le Nord. »

- Casey Prescott, directeur général, Centre des arts du Yukon

Le Centre des arts du Yukon est un diffuseur multidisciplinaire qui exploite la plus grande salle de spectacle destinée aux arts de la scène et aux arts visuels à Whitehorse. Les programmes offerts portent sur les arts visuels, les arts de la scène, les prestations, les formations, les résidences d'artistes et l'approche communautaire. En outre, ils visent à faire du Nord un endroit inclusif, dynamique et créatif.

Le Centre appuie les organismes artistiques communautaires tant à Whitehorse qu'ailleurs au Yukon. Parmi les partenaires, mentionnons Jazz Yukon, le festival de musique de Dawson, le festival culturel Adäka, le théâtre Gwaandak, le Centre culturel Kwanlin Dün et l'Association sino-canadienne du Yukon.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds soutient également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. Chaque année, il appuie environ 800 festivals artistiques et saisons de spectacles professionnels dans plus de 270 villes ou communautés du pays.

