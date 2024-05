Anabranch Capital Management a l'intention de rejeter l'offre de Forseti III AB aux actionnaires de Karnov Group AB





Les fonds gérés par Anabranch Capital Management, LP (« Anabranc ») détiennent des actions de Karnov Group AB (« Karnov » ou la « société ») (KAR SS) depuis juin 2023 et possèdent actuellement plus de 5,7 millions d'actions, ce qui correspond à environ 5,3 % de toutes les actions en circulation de la société. Anabranch estime que l'offre de 84 SEK par action de Forseti III AB est très inférieure à la valeur intrinsèque de Karnov, et Anabranch a l'intention de rejeter l'offre.

Avertissement : Les opinions exprimées sont celles des auteurs et d'Anabranch Capital Management, LP à la date indiquée et peuvent changer en tout temps en fonction du marché ou d'autres conditions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel.

16 mai 2024 à 17:00

