Les ministres MacAulay et Lamontagne font une déclaration sur le Code de conduite du secteur des produits de l'épicerie





OTTAWA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, ont publié la déclaration suivante concernant le Code de conduite du secteur des produits de l'épicerie :

« L'objectif du Code de conduite du secteur des produits de l'épicerie est d'apporter équité, transparence et prévisibilité à notre secteur de l'épicerie et à notre chaîne d'approvisionnement. Nous croyons qu'en unissant tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement autour de ces principes, nous obtiendrons les meilleurs résultats pour le secteur et pour tous les Canadiens et Canadiennes. Avec la nouvelle de l'adhésion de Loblaw, nous appelons tous les autres grands détaillants à faire ce qui est dans le meilleur intérêt des Canadiens et Canadiennes et à suivre cet exemple. »

16 mai 2024 à 16:56

