Économies d'énergie garanties pour le centre de services scolaire de Montréal

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Énergère est fière d'avoir accompagné pour une deuxième fois le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) dans le cadre de la phase II de son projet d'économies d'énergie garanties. Le projet vise à optimiser les systèmes dans les écoles afin de les rendre plus écoénergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Trois écoles ont bénéficié de ce projet d'envergure : l'école primaire Charles-Lemoyne, l'école des métiers de l'équipement motorisé de Montréal et l'école des métiers de l'aérospatiale de Montréal - et les travaux sont désormais officiellement terminés.

Les mesures implantées

L'objectif de ce projet était de réduire significativement la consommation d'énergie des bâtiments de ces trois écoles et de permettre à l'ensemble de ses occupants d'évoluer dans un environnement plus confortable. Au total, quatre grandes solutions ont été implantées au sein des trois écoles pour répondre à ces enjeux, à savoir :

La modernisation d'éclairage au DEL,

La modernisation des sources de production d'énergie grâce à l'aérothermie et le thermopompage,

Des boucles de préchauffage grâce à l'énergie solaire

Et enfin, l'automatisation centralisée pour optimiser le fonctionnement de l'ensemble des systèmes.

Les résultats attendus

Dans un premier temps, les 3 écoles ciblées réduiront chaque année d'environ 66% leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) grâce aux mesures implantées. Cela représente environ 972 tonnes de GES, soit 303 véhicules de moins sur la route par an. Ce sont également 2.3 millions de kilowattheures qui seront économisés, ce qui représente la consommation d'électricité d'environ 92 maisons par an. Enfin, l'ensemble des mesures permettront de réaliser des économies monétaires de 370 684$ par an.

« En plus de voir ses installations renouvelées pour le long terme, les sources de production d'énergie des bâtiments sont régulées selon des séquences de fonctionnement permettant d'offrir un confort optimal, tout en minimisant les émissions de gaz à effet de serre. La différence sera perceptible au quotidien pour tous les usagers. », souligne Valérie Dubé, ing., Cheffe d'équipe, chargée de projets - Maintien d'actifs du Service des ressources matérielles au CSSDM.

Investissements et partenariat

Pour réaliser ce projet d'efficacité énergétique, le CSSDM a investi près de 3.9 millions de dollars. Plusieurs subventions ont également permis de financer en partie ce projet, à savoir : les subventions d'Hydro-Québec, d'Énergir, du programme Écoperformance (TEQ) et du ministère de l'Éducation, totalisant près de 2.3 millions de dollars.

La réalisation de ce mandat a été confiée à Énergère, entreprise leader dans le domaine de l'efficacité énergétique au Québec depuis 26 ans. Énergère continuera d'assister l'équipe du Service des ressources matérielles du CSSDM après l'implantation du projet et effectuera un suivi serré des performances énergétiques durant les 11 prochaines années.

Campagne de communication

Énergère accompagne également ses clients pour développer des campagnes de communication et de sensibilisation et est fière d'avoir soutenu le CSSDM dans la production de sa campagne de sensibilisation. Pour valoriser les mesures mises en place et leurs bénéfices aux usagers, des affiches ont été produites et installées au sein des trois écoles. Cette campagne d'affichage est complétée par une série de 5 capsules vidéo expliquant de façon claire et ludique les mesures implantées.

Pour découvrir la campagne :

https://vimeo.com/showcase/11113255

À propos du Centre de services scolaire de Montréal

Avec ses 187 établissements et plus de 18 000 employés, le Centre de services scolaire de Montréal est le plus grand réseau d'écoles publiques du Québec. Entre autres responsabilités, il organise les services éducatifs pour 110 000 élèves, il gère les ressources humaines, financières et matérielles, il coordonne le transport scolaire, les services de garde et les relations avec la communauté.

Énergère est le leader de l'industrie de l'efficacité énergétique et des réductions des émissions de GES au Québec depuis 26 ans. Énergère a su démontrer son savoir-faire à travers ses solutions déployées dans plus de 600 projets d'envergure réalisés dans les marchés institutionnels, municipaux, commerciaux et industriels.

Ainsworth inc. (« Ainsworth ») en activité depuis 1933, est une entreprise canadienne entièrement détenue par GDI Integrated Facility Services Inc., se positionnant comme un leader dans l'industrie en tant que fournisseur de services techniques multi-métiers, tels que CVC (chauffage, ventilation et climatisation), mécanique, électrique, automatisation des bâtiments, efficacité énergétique et services de décarbonation.

