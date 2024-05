La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec annonce sa Stratégie d'innovation





MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec est fière de présenter sa toute nouvelle Stratégie d'innovation. Cette initiative stratégique vise à renforcer la capacité d'adaptation, la créativité et l'efficacité opérationnelle de l'organisme face aux défis contemporains des secteurs bioalimentaire et de la forêt privée.

La Stratégie d'innovation de la Régie repose sur quatre piliers fondamentaux :

Collaboration et intelligence collective

Favoriser la coopération entre les différents acteurs du secteur, tant interne qu'externe, pour encourager le partage d'idées novatrices et l'émergence de solutions créatives.

Agilité et flexibilité

Adopter une approche agile pour répondre rapidement aux évolutions du marché et aux besoins changeants de la société, tout en maintenant la qualité et l'intégrité des services offerts.

Qualité et excellence

S'engager à maintenir des normes élevées de qualité et d'expertise dans toutes les activités de la Régie afin de garantir la satisfaction des intervenants et la confiance du public.

Équité et transparence

Agir avec équité, impartialité et transparence dans toutes les décisions et actions de la Régie, et ce, en respectant les principes de justice et d'éthique.

La Régie est convaincue que cette Stratégie d'innovation permettra de répondre de manière plus efficace aux besoins de l'industrie et des consommateurs québécois.

Cette stratégie, élaborée avec la participation active de l'ensemble du personnel de la Régie, vise à stimuler l'innovation à tous les niveaux de l'organisation et à positionner l'organisme comme un centre d'excellence agile, créatif et orienté vers l'avenir.

« Nous croyons fermement que l'innovation est essentielle pour assurer la pérennité et la prospérité du secteur agricole et alimentaire. Avec cette stratégie, nous visons à encourager un esprit d'innovation à tous les niveaux de notre organisation. »

Me Ginette Bureau, présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) est un tribunal administratif et un organisme de régulation économique. Elle a pour mission de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires ainsi que des produits de la pêche et de la forêt privée.

