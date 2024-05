Eaton présente un convertisseur DC/DC 48 volts conçu pour les environnements difficiles





Eaton, entreprise spécialisée dans la gestion intelligente de l'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'elle proposait désormais une version plus puissante de son convertisseur DC/DC 48 volts basse tension destiné aux véhicules utilitaires et hors route, conçu pour résister aux environnements difficiles dans lesquels ces véhicules évoluent.

« Notre nouveau convertisseur possède une capacité de courant de sortie allant jusqu'à 40 ampères et peut être installé sur le véhicule dans des zones soumises à des conditions très difficiles, notamment sur les rails du châssis ou les compartiments de la batterie et du moteur », a déclaré Ben Karrer, responsable de l'ingénierie, de la basse tension et de la conversion d'énergie du groupe Mobility d'Eaton. « Il s'agit d'environnements extrêmes entraînant des conditions défavorables, des chocs et des vibrations qui requièrent des dispositifs de protection robustes ».

Le convertisseur DC/DC d'Eaton capte l'énergie d'un système de 48 volts et la réduit à 12 volts pour faire fonctionner des accessoires ou d'autres systèmes de faible puissance. Cette conception permet aux équipements essentiels, notamment les freins antiblocage et la direction assistée, de fonctionner même en cas de coupure de courant, ce qui le rend unique parmi les produits proposés dans ce domaine.

La demande de convertisseurs DC/DC 48 volts est en hausse, car les constructeurs de véhicules utilitaires et hors route adoptent de plus en plus des architectures électriques à double tension. Les convertisseurs d'Eaton sont dotés d'une conception à convection naturelle, refroidis par air pour faciliter l'intégration, et peuvent fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 85 degrés Celsius. En outre, les convertisseurs sont conçus avec un rendement élevé pour éviter les pertes de puissance sur une large plage d'utilisation.

Les convertisseurs sont également conçus pour réduire le poids et gagner de la place. La plupart des véhicules modernes fonctionnent sur du 12 ou 24 volts, de sorte que le passage à 48 volts se traduit par une tension jusqu'à quatre fois supérieure, et diminue donc le courant électrique dans les mêmes proportions. La taille des fils étant choisie en fonction de la quantité de courant électrique, la diminution du courant permet d'utiliser des fils plus petits, réduisant ainsi le poids et les problèmes d'emballage.

La gamme de convertisseurs DC/DC d'Eaton offre une grande flexibilité grâce à de multiples niveaux de puissance et de tension et elle peut être optimisée pour une utilisation homogène en phase avec les spécifications du système de charge d'un constructeur. Elle est également dotée d'un bus CAN (Controller Area Network), qui permet une communication directe entre le convertisseur DC/DC et d'autres unités de contrôle électronique du véhicule afin de transmettre des informations de diagnostic.

« Cette unité est la solution idéale pour les fabricants souhaitant une méthode fiable pour gérer les charges de puissance plus élevées des véhicules utilitaires et hors route modernes », a déclaré M. Karrer.

En savoir plus sur le portefeuille de solutions 48 volts d'Eaton.

Eaton est une entreprise de gestion intelligente de l'énergie dédiée à la protection de l'environnement et à l'amélioration de notre qualité de vie partout dans le monde. Nous fabriquons des produits pour les marchés des centres de données, des services publics, de l'industrie, du commerce, de la construction de machines, du résidentiel, de l'aérospatiale et de la mobilité. Nous sommes animés par notre engagement à faire des affaires de manière éthique, à opérer de manière durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et demain. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiale de l'électrification et de la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les sources d'énergie renouvelables, nous permettons de résoudre les défis les plus urgents de la gestion de l'énergie dans le monde et nous construisons une société plus durable pour les gens d'aujourd'hui et les générations de demain.

Eaton a été fondée en 1911 et est cotée à la Bourse de New York depuis plus d'un siècle. Nous avons déclaré un chiffre d'affaires de 23,2 milliards de dollars en 2023 et nous servons des clients dans plus de 160 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site suivant www.eaton.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2024 à 12:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :