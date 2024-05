Aider les jeunes ayant des démêlés avec la justice pénale à réintégrer la communauté





DARTMOUTH, NS, le 16 mai 2024 /CNW/ - Partout au pays, des gouvernements, des services de police, des avocats, des juges et des partenaires du milieu communautaire travaillent avec les communautés et les familles en vue de prévenir la criminalité chez les jeunes et d'assurer l'équité et l'efficacité du système de justice pour les jeunes. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir le travail novateur de ses partenaires pour venir en aide aux jeunes ayant eu des démêlés avec la justice.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour, Nouvelle-Écosse, a annoncé l'apport d'un financement de 672 000 $, sur trois ans, à l'organisme Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia, pour combler les lacunes en matière de services de justice offerts aux jeunes qui vivent dans les régions rurales de la province.

Les fonds accordés au projet Rehabilitation, Reintegration, and Reduced Recidivism of Criminalized Youth in Yarmouth, Antigonish, and Truro permettront à l'organisme d'établir des plans de gestion de cas et d'intervention personnalisés, prévoyant notamment du soutien adapté au genre et à la culture, des services de santé mentale, de l'aide aux études et des services d'accès au logement pour les jeunes.

Dans le cadre du projet, trois coordonnateurs ou coordonnatrices des services de justice pour les jeunes seront embauchés dans les régions de Yarmouth, d'Antigonish et de Truro pour cerner et combler les lacunes relatives au soutien offert aux jeunes ayant des démêlés avec le système de justice pénale. Ils établiront des réseaux de collaboration pour assurer la prestation de programmes qui favorisent la réadaptation des jeunes et leur réinsertion dans la communauté.

Le ministère de la Justice Canada accorde à ce projet un financement de 672 000 $, sur trois ans (2024 à 2027), au moyen du Fonds de justice pour les jeunes, qui permettra d'améliorer l'efficacité du système de justice pour les jeunes, de réagir aux questions émergentes concernant la justice pour les jeunes et de favoriser la participation citoyenne et communautaire. Le Fonds appuie des projets qui cherchent à combler les lacunes en matière de services destinés aux jeunes autochtones, aux jeunes noirs et aux autres jeunes racisés, qui sont surreprésentés dans le système de justice pénale pour les jeunes à l'échelle du pays.

La Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia est un organisme sans but lucratif qui s'attaque aux causes profondes de la criminalisation des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre. Cet organisme aide les membres de populations vulnérables à guérir et à resserrer les liens avec la communauté, et soutient leur accès à la justice en défendant leurs intérêts, en les guidant et en leur offrant une représentation juridique.

« Il est essentiel d'aider les jeunes vulnérables à sortir du système de justice pénale afin de favoriser leur réinsertion sociale et leur permettre de contribuer de manière significative à la communauté. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie le travail de l'organisme Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia et sa vision qui consiste à offrir un soutien crucial aux jeunes pour mettre fin au cercle vicieux de la criminalisation. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Nous tenons à ce qu'à leur sortie du système de justice, les jeunes disposent du soutien dont ils ont besoin pour bien réintégrer la communauté et mener une vie à l'écart de la criminalité. Notre gouvernement reconnaît l'important travail réalisé par l'organisme Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia dans nos communautés. Nous lui accordons du financement afin de soutenir ses efforts visant à combler les lacunes dans les services de justice pour les jeunes. »

Darren Fisher, député

Député de Dartmouth-Cole Harbour, Nouvelle-Écosse

« Nous sommes très heureux et plus que reconnaissants de recevoir ce financement crucial, qui nous permettra de cerner les lacunes à combler pour soutenir les jeunes à leur sortie du système de justice, partout dans la province. »

Susan Ayles

Directrice des programmes

Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia

Faits en bref

Le Fonds du système de justice pour les jeunes est l'un des trois programmes de l'Initiative de justice pour les jeunes, une initiative qui aborde la justice pour les jeunes sous de multiples facettes afin d'accroître l'équité et l'efficacité du système de justice pour les jeunes.

Depuis sa création en 2003, le Fonds du système de justice pour les jeunes a soutenu de nombreux projets ayant contribué à tenir les jeunes vulnérables à l'écart de la criminalité. En date du mois d'avril 2024, le programme finance 23 projets pilotes pluriannuels en cours à l'échelle du pays (13,2 millions de dollars en financement au total).

En 2022-2023, les jeunes noirs étaient associés à 15 % des admissions de jeunes dans les établissements correctionnels de la Nouvelle-Écosse, mais ne représentaient que 6 % de la population totale des jeunes de la province. (Statistique Canada, demande particulière)

En 2022-2023, les jeunes autochtones étaient associés à 18 % des admissions en détention chez les jeunes de la Nouvelle-Écosse, mais ne représentaient que 7 % de la population totale des jeunes de la province. (Statistique Canada, demande particulière)

L'appel à l'action n o 38 du rapport définitif de la Commission de vérité et réconciliation porte sur le besoin urgent de réagir à la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice canadien. Dans cet appel à l'action, la Commission demande aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones de s'engager à éliminer la surreprésentation des jeunes autochtones en détention. Apprenez comment le gouvernement du Canada répond aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation.

38 du porte sur le besoin urgent de réagir à la surreprésentation des peuples autochtones dans le système de justice canadien. Dans cet appel à l'action, la Commission demande aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones de s'engager à éliminer la surreprésentation des jeunes autochtones en détention. Apprenez comment le gouvernement du répond aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. En plus de 40 ans, l'organisme Elizabeth Fry Society of Mainland Nova Scotia est venu en aide à plus de 80 000 femmes, a offert plus de 600 programmes et menés plus de 700 visites de soutien.

