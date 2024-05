Le gril électrique LUMIN de Weber le prestigieux Red Dot Award dans la catégorie design du produit





Weber LLC, le chef de file mondial de l'innovation, de la technologie et des produits de cuisine en plein air, annonce aujourd'hui que son gril électrique LUMIN a reçu un Red Dot Award 2024 dans le cadre du concours Red Dot Award: Product Design 2024. Créé en 1955, le Red Dot Design Award est l'un des concours de design les plus importants et les plus prestigieux au monde, recevant plus de 20 000 candidatures annuelles d'environ 60 pays à travers le monde.

Doté d'une silhouette épurée, compacte et contemporaine, le gril électrique LUMIN de Weber a reçu le Red Dot Award pour son design innovant et de haute qualité. Il s'agit d'un gril idéal pour les cuisiniers en plein air avec un espace limité qui veulent des options éco-conscientes, ou qui vivent dans un endroit où d'autres formes de grillades ne sont pas autorisées.

À PROPOS DU GRIL ÉLECTRIQUE LUMIN

Lancé en 2023, le gril électrique LUMIN est un produit très polyvalent et multifonctionnel. Son design ultra-moderne et peu encombrant le rend idéal pour les petits espaces extérieurs comme les balcons et les terrasses.

Pour créer une expérience de cuisson électrique de niveau supérieur, les experts en produits Weber ont conçu ce gril unique en son genre pour :

atteindre en seulement 15 minutes des températures élevées de plus de 600°F/315°C afin que les cuisiniers puissent obtenir cette saveur authentique qu'ils ont appris à aimer avec les produits Weber

donner aux légumes et aux protéines des saveurs riches grâce à un mode de fumée unique

faire cuire les légumes à la vapeur, braiser les saucisses et garder les aliments cuits au chaud grâce à différents réglages de cuisson et à des accessoires spécialement conçus

décongeler les aliments directement sur le gril pendant qu'il préchauffe pour gagner du temps et simplifier l'heure des repas

faciliter le nettoyage avec un bac à graisse accessible à l'avant et des grilles de cuisson en fonte émaillée lavables au lave-vaisselle.

Le gril électrique LUMIN dispose également d'un couvercle en acier émaillé et d'une boîte de cuisson pour une durabilité supérieure et une résistance longue durée à la corrosion.

Le gril électrique LUMIN est disponible à l'achat sur weber.com et dans notre réseau de partenaires aux Amériques et en Europe. Les cuisiniers d'extérieur peuvent choisir parmi des modèles complets ou compacts et une variété de couleurs éclatantes (bleu glacé, bleu profond, jaune doré, vert écume, pourpre et noir intemporel). Les modèles et les couleurs disponibles varient selon la région.

À PROPOS DES RED DOT DESIGN AWARDS

Chaque année, le célèbre Red Dot Award: Product Design rend hommage aux produits qui impressionnent par leur qualité de conception exceptionnelle. L'attribution des prix est basée sur la décision du jury Red Dot, qui se compose de 39 experts de 20 pays sur quatre continents. Les experts évaluent les candidatures sur la base des quatre principes d'un design réussi : la qualité de la fonction, la qualité de la séduction, la qualité de l'utilisation et la qualité de la responsabilité.

À PROPOS DE WEBER LLC

Basé à Palatine, dans l'Illinois, Weber LLC est la première marque de barbecue au monde. Le fondateur de la société, George Stephen, Sr., a créé la catégorie cuisine en extérieur lorsqu'il a inventé le gril sphérique à charbon il y a plus de 70 ans. Weber offre une gamme complète et innovante de produits, y compris des grils à charbon de bois, au gaz, à granulés et électriques, des fumoirs, des plaques à griller et des accessoires conçus pour rassembler les gens et créer des souvenirs inoubliables et des plats délicieux. Weber propose ses produits, services et expériences à une communauté de millions de passionnés dans 78 pays.

WEBER et LUMIN sont des marques déposées aux États-Unis et dans l'UE appartenant à Weber-Stephen Products LLC. WEBER et LUMIN font également l'objet d'enregistrements ou de demandes en cours dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2024 à 12:30

