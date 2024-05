Le professeur du Collège Boréal, Marc Hébert, lauréat du Prix ministériel d'excellence des Collèges et Universités de l'Ontario







SUDBURY, Ontario, 16 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'occasion de la cérémonie annuelle des Prix ministériels d'excellence des Collèges et Universités de l'Ontario, Marc Hébert, professeur au sein des programmes en environnement forestier et faunique de l'École de l'environnement et des richesses naturelles du Collège Boréal, s'est distingué en recevant aujourd'hui l'une de ces prestigieuses distinctions dans la catégorie Héros du quotidien.

Parmi les réalisations du professeur Hébert pour l'année 2022-2023 figure son importante contribution au Groupe consultatif sur le reverdissement du Conseil municipal de la Ville du Grand Sudbury (VETAC). Marc Hébert y a, entre autres, identifié des améliorations à apporter au processus de production d'arbres de la région, proposant de surcroît la mise en oeuvre de solutions concrètes.

De plus, l'engagement du professeur Hébert s'est traduit par des liens étroits développés avec les communautés autochtones du Nord de l'Ontario, par exemple dans le cadre de la création d'un jardin médicinal autochtone visant à répondre aux besoins de ces communautés en matière de plantes traditionnelles.

D'autres projets liés aux entreprises forestières de cette région ainsi que la mise sur pied de camps pratiques ayant pour but de développer des compétences clés recherchées sur le marché de l'emploi comptent également parmi les réalisations de Marc Hébert. À ces initiatives s'ajoute un appui soutenu à l'accroissement économique de la région et du secteur forestier par le biais de quatre projets de recherche appliquée offrant, par ailleurs, des possibilités de stages et d'acquisition de connaissances pratiques aux étudiantes et étudiants du Collège Boréal.

Citations

« Ce Prix ministériel d'excellence des Collèges et Universités remis à Marc Hébert est un exemple remarquable du dévouement et de l'expertise dont bénéficie la population étudiante du Collège Boréal. L'engagement dont fait preuve avec humilité le professeur Hébert dans les diverses initiatives environnementales et communautaires auprès desquelles il s'investit est une véritable source d'inspiration pour la jeunesse d'aujourd'hui et les professionnels de demain. »

? Daniel Giroux, président du Collège Boréal

« Grâce notamment à son approche pragmatique des enjeux touchant le reboisement, sa connaissance des réalités du secteur forestier, et son implication auprès des communautés autochtones, Marc Hébert insuffle jour après jour une approche novatrice et inclusive à chaque étudiante et étudiant qu'il côtoie. Empreint de modestie, son impact profond auprès de ses cohortes diplômées du Collège Boréal fait du professeur Hébert un authentique héros du quotidien. »

? Daniel Leduc, doyen de l'École de l'environnement et des richesses naturelles et de l'École des métiers et des

technologies appliquées du Collège Boréal

« Compte tenu de ses nombreuses connaissances et de sa passion contagieuse pour la foresterie, étudier avec mon professeur, Marc Hébert, est une expérience particulièrement motivante et enrichissante. Que nous soyons en salle de classe ou sur le terrain, sa disponibilité exemplaire et sa persévérance à trouver sans cesse la meilleure façon de nous enseigner sont des atouts indéniables qui contribuent à notre réussite scolaire et pour lesquelles nous lui sommes très reconnaissants. »

? Mia Vincent, étudiante au programme de Techniques en

environnement forestier et faunique du Collège Boréal



Faits en bref

À l'occasion de ces Prix ministériels d'excellence des Collèges et Universités 2022-2023, 15 personnes ont été reconnues parmi 480 candidatures déposées par les établissements collégiaux et universitaires de la province.



Lancés en 2020, les Prix ministériels d'excellence des Collèges et Universités soulignent le travail remarquable des membres du corps enseignant, des membres du personnel ainsi que des étudiantes et étudiants de cycle supérieur des collèges et des universités de l'Ontario.



Liens connexes

Renseignements

Benoît Clément

Gestionnaire, Communications et Relations médias

705-560-6673, poste 2722

[email protected]

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60b4b04f-be14-4de7-892f-7916112309f9/fr

16 mai 2024 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :