Nominations de nouveaux coroners

QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Me Reno Bernier, coroner en chef du Québec, est fier d'annoncer la nomination par le Conseil des ministres, le 15 mai 2024, de dix nouveaux coroners.

Deux nouvelles coroners en chef adjointes entreront en fonction le 3 juin prochain. Il s'agit de Me Géhane Kamel, actuellement coroner à temps plein, qui sera affectée au Bureau du coroner à Montréal et de Me Josée Bédard, actuellement coroner à temps partiel, qui sera affectée au Bureau du coroner à Québec. L'organisation tient à remercier chaleureusement Me Luc Malouin, l'actuel coroner en chef adjoint, pour le travail accompli à ce titre au cours des huit dernières années et se réjouit du fait que ce dernier continuera d'agir à titre de coroner à temps plein au Bureau du coroner à Québec.

À ces nominations s'ajoute celle d'une nouvelle coroner à temps plein, Me Marilynn Morin, actuellement coroner à temps partiel, qui sera affectée au bureau de Montréal. De plus, sept coroners à temps partiel sont nommés dans diverses régions du Québec. Parmi eux, nous retrouvons trois infirmiers et deux pharmaciens, représentant des nouvelles professions admissibles à exercer la fonction de coroner. On retrouve également une avocate et une médecin.

Le coroner en chef et son équipe s'unissent pour féliciter les nouveaux coroners pour leur nomination et les assurent de leur entière collaboration dans leurs nouvelles fonctions.

Voici les notes biographiques des coroners nommés :

Ces nominations s'inscrivent dans l'objectif de moderniser les services du Bureau du coroner afin d'assurer à la population des services humains et performants dans toutes les régions du Québec.

