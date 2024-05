Fraude fiscale - Revenu Québec annonce une peine d'emprisonnement et des amendes totalisant près de 90 000 $ pour une résidente de Val?d'Or





QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Revenu Québec annonce que Mme Odette Richard, une résidente de Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, a été condamnée à purger une peine d'emprisonnement de manière discontinue, pour une période de 90 jours, et à payer des amendes totalisant 89 168,69 $ relativement à des infractions à certaines lois fiscales.

Le 22 janvier 2024, au palais de justice de Val-d'Or, la femme de 65 ans a plaidé coupable à trois chefs d'accusation relatifs à la Loi sur l'administration fiscale. Elle a notamment reconnu avoir volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la Loi sur les impôts, de la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ) et de la Loi sur la taxe d'accise (TPS), ou le paiement, la remise ou le versement de droits en vertu de ces lois.

Mme Odette Richard est l'administratrice d'une entreprise qui exerce ses activités dans le domaine de la décoration intérieure et dont les noms déclarés sont DesignerSaïan Mobile et DesignerSaian Mobile. Elle a produit 54 déclarations de taxes pour son entreprise individuelle. Ces déclarations visent les périodes de déclaration mensuelle allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020. L'ensemble de ces déclarations indiquent un solde créditeur et sont fausses ou trompeuses.

