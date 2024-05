Plus de 2 millions de dollars investis pour la vitalité sociale et économique dans le Village





MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - À la veille de la journée internationale de lutte à l'homophobie et la transphobie, déterminés à soutenir la communauté et les commerçantes et commerçants du Village et à poursuivre la redynamisation du secteur, la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, ainsi que le conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques, Robert Beaudry, ont annoncé un investissement de 2 M$ pour soutenir des initiatives visant à stimuler la vitalité sociale et économique du Village dans le cadre de la Stratégie du Village.

Entourés des partenaires économiques et sociaux qui oeuvrent dans le secteur, la mairesse et le conseiller local ont rappelé que l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Montréal continuent de déployer toutes les mesures à leur disposition pour soutenir les partenaires communautaires et les commerçantes et commerçants pour améliorer la cohabitation sociale. Ces mesures s'inscrivent dans la Stratégie d'intervention collective du Village dévoilée en 2023 elle-même issue d'une mobilisation historique de l'ensemble des acteurs du quartier et de la communauté 2SLGBTQ+. L'occupation du domaine public, la propreté, l'animation, la présence policière et des intervenant(e)s sociaux soutenus par la Ville de Montréal sont au coeur des moyens déployés. Ces investissements permettront concrètement d'assurer une saison estivale dynamique sur la rue Sainte-Catherine Est et de réaliser les actions suivantes :

Le réaménagement de la place du Village , à l'angle des rues Sainte-Catherine Est et Wolfe, qui accueillera un café-terrasse, des événements ainsi que des activités culturelles et communautaires durant la saison estivale. Avec un investissement de moins de 200 000 $, l'arrondissement de Ville-Marie a revampé un espace central du Village en réaffirmant son engagement à offrir au secteur des lieux de rassemblements, d'expression et de rencontres.

Le lancement du fonds d'initiatives locales de 500 000 $ dédié à la communauté du Village. La Ville de Montréal, l'Arrondissement de Ville-Marie et PME MTL Centre-Ville s'allient pour soutenir les organismes à but non lucratif et les organisations qui souhaitent réaliser des projets visant, entre autres, le maintien de l'offre et la diversité commerciale locale, la mise en valeur de la communauté 2SLGBTQ+ ou encore la création d'espaces publics dans le Village. Le premier appel à projets sera lancé à l'automne 2024 et les investisseurs privés peuvent bonifier le fonds en faveur d'une vitalité socioéconomique forte dans le secteur.

L'animation du domaine public et le renforcement du sentiment de sécurité. L'Arrondissement dédie plus de 450 000 $ à l'animation, l'aménagement et la sécurité dans l'entrée du Village, aux abords de la place Émilie-Gamelin ainsi qu'à la place du Village. Ces sommes dédiées seront également bonifiées de quelque 895 000 $ afin de soutenir les initiatives portées par la Société de développement du Village.

Conscients des enjeux criants vécus par les commerçantes et les commerçants du Village, qui sont exacerbés par la crise des vulnérabilités, ces mesures s'ajoutent aux efforts sans précédent de l'Arrondissement et de la Ville de Montréal afin de bonifier l'expérience globale dans le Village, qui est une destination commerciale et touristique centrale de la métropole :

Bonification de 2 M$ au budget propreté de l'arrondissement de Ville-Marie reconduits en 2024 pour les interventions sur l'ensemble du territoire;

La présence renforcée du SPVM dans le secteur par l'entremise des différentes ressources spécialisée : ECCR, ESUP et EMRII;

Une équipe de constables spéciaux effectue une patrouille constante au métro Berri-UQAM, et le SPVM consacre une attention particulière à cette station ainsi qu'à celles de Beaudry et de Papineau;

La mise en place d'une ligne téléphonique EMMIS dédiée aux commerces ainsi que des visites de commerces. Cette ligne s'ajoute au duo d'intervenant dédié pour le secteur.

En parallèle, l'arrondissement prépare une démarche de consultation pour un projet d'oeuvre d'art dans le secteur, accompagne la population en collaboration avec la nouvelle association citoyenne du Village et continue son étroite collaboration avec le milieu communautaire. Par ailleurs, un contrat de conception de 16 M$ vient d'être accordé, en vue de la conception du réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est.

CITATIONS

« On ne baissera pas les bras devant les défis du Village et de ses commerçants. On met les bouchées doubles pour permettre au Village de profiter pleinement de la saison estivale. Même si on met toutes les ressources à notre disposition pour prendre soin de tout le monde et accompagner les commerçants, les partenaires communautaires et la population, l'espace public n'est ni un hôpital, ni une clinique de santé mentale, ni un lieu de consommation. La crise des vulnérabilités frappe les Villes et pour la régler de façon durable, la Ville et l'arrondissement continueront de collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec pour renforcer les soins et les options d'hébergement qui doivent être offerts à la population vulnérable », a expliqué la mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

« De faire une annonce comme celle, d'aujourd'hui, alors qu'on inaugure la place du Village, c'est significatif. On marque un tournant majeur dans le quartier en donnant une impulsion et en créant un terrain propice à l'émergence d'initiatives qui contribueront à sa revitalisation. L'ensemble des actions entreprises, dont l'investissement de deux millions de dollars, permettront de soutenir et d'amplifier les projets issus de la stratégie », a renchéri M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

« Les entreprises du Village font face à des défis énormes depuis plusieurs années. Cet engagement de l'arrondissement de Ville-Marie, pour soutenir la vitalité du Village, est donc crucial. La création d'un fonds dédié aux initiatives socioéconomiques est une excellente nouvelle pour le secteur, qui doit se doter de nouvelles adresses qui répondront mieux aux besoins des résidents et des visiteurs et qui représenteront mieux toutes les communautés de la diversité sexuelle et la pluralité des genres qui font partie de l'ADN du Village », a ajouté Mme Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village

« C'est en travaillant de manière collaborative en mettant en place des stratégies collectives, avec les moyens de nos ambitions, que la communauté du Village pourra réussir à améliorer la qualité de vie de ses membres », a commenté M. François Bergeron, directeur général de la CDC.

Pour plus de renseignements : montreal.ca/articles/lavenir-du-village-69193

