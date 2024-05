La Fondation des YMCA du Québec récolte une somme historique





Les 20,7 M$ nous permettent de soutenir davantage de jeunes et de familles en situation de vulnérabilité.

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - La Fondation des YMCA du Québec est très fière d'annoncer que sa campagne majeure YMCA Tremplin pour la vie a permis d'amasser 20,7 M$ pour soutenir les personnes les plus précaires au sein de nos communautés. «?Grâce au soutien des donatrices et des donateurs, la Fondation agit comme vecteur de changement afin de réduire les inégalités et de donner à chaque personne une chance égale de briller. Je suis fier de cet accomplissement, que nous avons réalisé ensemble, pour offrir à nos jeunes un tremplin pour la vie?», mentionne Stéphane Vaillancourt, président-directeur général des YMCA du Québec.

Constats soulevés dans les communautés

L'idée de cette grande campagne voit le jour dès 2017. Face à des taux de décrochage scolaire en hausse, des problématiques liées à la sédentarité et à la marginalisation des jeunes, ainsi que des niveaux de chômage persistants chez les jeunes adultes, il a été décidé d'élaborer un plan d'action pour y remédier.

«Afin de bien définir les axes de financement et de répondre adéquatement aux enjeux identifiés, quatre objectifs ont été ciblés : éliminer les obstacles afin de lutter contre les inégalités, développer le potentiel des enfants, renforcer l'intérêt des jeunes pour l'activité physique et réduire le décrochage scolaire?», précise M. Vaillancourt.

Plus de programmes et de services déployés

Depuis 2017, c'est donc plus de 29 000 gestes de dons qui ont soutenu la cause et la vision de la Fondation. Les 20,7 millions de dollars ont un impact significatif sur l'accessibilité aux programmes des YMCA et sa capacité à déployer ses services. Cinq grands projets ont été soutenus dans le cadre de cette campagne: la réussite scolaire, les Zones jeunesse, le YMCA Saint-Roch, la littératie financière et physique ainsi que l'aide financière. Les fonds amassés ont été répartis en fonction des besoins identifiés dans les collectivités:

Plus de 10 M$ pour aider les jeunes et les familles à accéder à nos services, et pour soutenir la mission générale du Y avec des projets structurants pour consolider notre impact, innover et assurer la pérennité de nos programmes.

pour aider les jeunes et les familles à accéder à nos services, et pour soutenir la mission générale du Y avec des projets structurants pour consolider notre impact, innover et assurer la pérennité de nos programmes. 7 M$ pour soutenir nos programmes jeunesse et offrir à nos jeunes un meilleur avenir.

pour soutenir nos programmes jeunesse et offrir à nos jeunes un meilleur avenir. 2 M$ dédiés à la création d'un nouveau centre communautaire et sportif à Québec, qui a ouvert ses portes en septembre 2020 dans le quartier Saint-Roch.

dédiés à la création d'un nouveau centre communautaire et sportif à Québec, qui a ouvert ses portes en septembre 2020 dans le quartier Saint-Roch. 1 M$ pour promouvoir la littératie financière et physique auprès des jeunes afin de les aider à atteindre leur plein potentiel.

Ces initiatives majeures contribuent à donner à la Fondation et au YMCA les moyens de proposer des solutions adaptées aux besoins des communautés en transformation. Elles permettent aussi d'agir en amont par la prévention et l'éducation pour développer de saines habitudes de vies et renforcer nos communautés. « Le sport, c'est mon univers et c'est une façon de communiquer avec mon entourage, le YMCA m'a permis de sociabiliser malgré mes restrictions financières. Ça représente un tremplin pour passer de mon ancienne vie à ma nouvelle vie. Le YMCA est un lieu stimulant, qui favorise le dépassement de soi. » ajoute Nataliia, une bénéficiaire du YMCA Saint-Roch.

Un soutien majeur grâce à la mobilisation

Le succès de cette campagne réside dans l'incroyable engagement de chacune des personnes impliquées, qui ont mobilisé leurs réseaux autour de la mission de la Fondation des YMCA du Québec. C'est cette solidarité qui a permis de dépasser les attentes et d'atteindre ce résultat historique.

«?Nous avons pu compter sur une co-présidence forte, menée par trois personnes qui n'ont jamais hésité à ouvrir des portes et à faire des démarches pour rallier partenaires et donateurs autour de notre cause, à s'investir et à contribuer à cette campagne. Richard Payette, Gregory Chrispin et Geneviève Marcon ont accompli leur mission avec coeur et conviction. Ils ont cru qu'ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir des communautés qui brillent, dans lesquelles chaque personne a la chance d'atteindre son plein potentiel?» de conclure M. Vaillancourt.

Membres du cabinet de la campagne majeure de financement

Mario Bédard, Mallette | Daniel Charron, Fondaction | Gregory Chrispin, administrateur de sociétés | Mathieu Duguay, Cogir| Jean-François Hanczakowski, Banque Nationale | Geneviève Marcon, GM Développement | Richard Payette, administrateur de sociétés | Alexander Watson, RBC Québec

Grands donateurs

Banque Nationale | Banque Scotia | Beneva | BMO Groupe financier | Cogeco | Cogir Immobilier | Desjardins | Fondation de la famille Birk | Fondation Molson | Fondation McConnell | Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman | Geneviève Marcon et Jean Campeau | Groupe Mach | iA Groupe financier | Louis-Marie Beaulieu | Manuvie | METRO | Power Corporation du Canada | Programme Placement Réussite | Québecor | RBC Banque Royale | Standard Life | Succession de Dr John et Madame Jane Smola

À PROPOS DE LA FONDATION DES YMCA DU QUÉBEC

La Fondation des YMCA du Québec contribue, depuis 1984, à bâtir des communautés saines dans lesquelles les jeunes et les personnes plus vulnérables peuvent développer leur plein potentiel en assurant les activités philanthropiques des YMCA du Québec. Grâce au soutien des donatrices, des donateurs et des partenaires, elle agit comme vecteur de changement afin de réduire les inégalités et favoriser l'inclusion pour donner à chaque personne une chance égale de briller. Elle recueille des fonds et les administre de façon responsable, ce qui permet de déployer des programmes et des services adaptés aux réalités et aux besoins des communautés québécoises.

