AVIS AU PUBLIC - Fermeture de voie en alternance sur la traverse des Chaudières

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura une fermeture de voie en alternance sur la traverse des Chaudières aux fins de travaux de réparation durant la période suivante :...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'avancement des interventions sur le pont de l'Île-aux-Tourtes permettra de réinstaurer la gestion dynamique de la circulation le lundi 27 mai. Au même moment, une...