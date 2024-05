Journée de reconnaissance policière - 23 policiers et 10 citoyens honorés pour leurs interventions exceptionnelles





NICOLET, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Afin de souligner des gestes héroïques accomplis au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a honoré 23 policiers et policières qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. L'un de ces honneurs a été rendu à la sergente Maureen Breau. Le gouvernement lui remet, à titre posthume, la Médaille de dévouement qui a été remise à sa famille.

Dix citoyens et citoyennes ont également reçu une distinction, soit une Citation d'honneur, qui fait foi de la haute appréciation de leur appui à la fonction policière. Cette cérémonie de reconnaissance s'est déroulée aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis les décorations aux récipiendaires en soulignant les valeurs d'altruisme et de courage qu'ils incarnent.

Citation :

«?Les policiers, les policières qui reçoivent une distinction aujourd'hui ont agi d'une façon remarquable dans des circonstances inattendues ou extraordinaires. Leur héroïsme se doit d'être souligné alors qu'ils mettent tous les jours leur vie en danger pour assurer la sécurité des Québécois et des Québécoises. Il est également important de féliciter le travail des citoyens pour leur appui à la fonction policière à travers le Québec. Ils sont tous et toutes des exemples de bravoure et de courage pour l'ensemble de la population.?»

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Vingt-deux (22) Médailles pour action méritoire, une (1) Médaille de dévouement et dix (10) Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 13 mai 2024.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 444 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 237 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/journee-reconnaissance-policiere

