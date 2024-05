Journée de reconnaissance policière - Deux policiers et deux citoyens de la région de l'Outaouais honorés pour leurs interventions exceptionnelles





QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Les agents Saguay D. Lafond et Alexandre Piché, du Service de police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, ainsi que M. Tait Becke et Mme Rae Becke ont été honorés lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Les policiers se sont vu décerner une Médaille pour action méritoire pour les gestes héroïques qu'ils ont posés. Les deux citoyens, quant à eux, méritent une Citation d'honneur pour leur précieuse contribution au sauvetage. Tous les quatre ont porté secours à un parapentiste, gravement blessé après avoir percuté une falaise. L'événement a eu lieu le 27 avril 2023, dans le parc de la Gatineau.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis les décorations aux récipiendaires en soulignant les valeurs qu'ils incarnent.

Citations :

«?Les agents D. Lafond et Piché, aidés par M. et Mme Becke, ont procédé à un sauvetage inédit, dans des conditions difficiles. Nous reconnaissons aujourd'hui leurs actions extraordinaires, qui ont de quoi susciter notre admiration et notre profonde gratitude. Je remercie la générosité de ces deux braves citoyens. Je profite également de la Journée de reconnaissance policière pour souligner à quel point je suis fier de nos policiers et policières, qui font preuve au quotidien de courage, de maîtrise de soi et de dévouement pour servir et protéger la population.?»

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

«?Les événements survenus dans le parc de la Gatineau en avril 2023 ont marqué les esprits. Les agents et les citoyens honorés aujourd'hui ont agi remarquablement pour secourir un passionné du parapente. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour avoir participé à ce sauvetage difficile. Celui-ci démontre à quel point la collaboration entre les services de police et les citoyens peut être fructueuse et efficace, parce qu'elle est complémentaire. La persévérance et le courage des ces quatre lauréats méritent d'être soulignés aujourd'hui. Merci.?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Accès aux récits :

Les agents Saguay D. Lafond et Alexandre Piché, du Service de police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. 27 avril 2023. Sauvetage d'un parapentiste accidenté dans le parc de la Gatineau . Médaille pour action méritoire.

. Médaille pour action méritoire. M. Tait Becke et Mme Rae Becke. 27 avril 2023. Participation au sauvetage en montagne d'un parapentiste accidenté. Citation d'honneur.

Faits saillants :

Vingt-deux (22) Médailles pour action méritoire, une (1) Médaille de dévouement et dix (10) Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 13 mai 2024.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 444 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 237 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

