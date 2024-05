Journée de reconnaissance policière - Un citoyen de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine honoré pour son intervention exceptionnelle





QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - M. François Morin, aussi sergent de la Sûreté du Québec -- MRC de Bonaventure, a été honoré lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. C'est en tant que citoyen qu'il s'est vu décerner une Médaille pour action méritoire. Grâce à sa rapidité et à son agilité à manoeuvrer son kayak dans une rivière agitée, M. Morin a porté secours à une femme tombée dans la rivière Bonaventure le 20 juillet 2023.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis les décorations aux récipiendaires en soulignant les valeurs qu'ils incarnent.

Citations :

«?M. Morin a pris un risque calculé pour sauver une vie. Nous reconnaissons aujourd'hui son action extraordinaire, qui a de quoi susciter notre admiration et notre profonde gratitude. Je remercie ce brave citoyen pour sa générosité. Je profite également à l'occasion de la Journée de reconnaissance policière pour souligner à quel point je suis fier de nos policiers et policières, qui font preuve au quotidien de courage, de maîtrise de soi et de dévouement pour servir et protéger la population.?»

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

«?Je tiens à remercier et à féliciter M. François Morin, qui, bien qu'il n'était pas en service comme sergent de la Sûreté du Québec -- MRC de Bonaventure, s'est porté au secours d'une dame en détresse et a réalisé une intervention complexe durant laquelle il a démontré beaucoup de dextérité, de persévérance et de courage.?»

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Accès au récit :

Le citoyen M. François Morin. Intervention en kayak sur la rivière Bonaventure pour porter secours à une femme tombée à l'eau. 20 juillet 2023. Médaille pour action méritoire.

Faits saillants :

Vingt-deux (22) Médailles pour action méritoire, une (1) Médaille de dévouement et dix (10) Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 13 mai 2024.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 444 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 237 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/journee-reconnaissance-policiere

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

13 mai 2024 à 13:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :