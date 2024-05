Journée de reconnaissance policière - La sergente Maureen Breau honorée à titre posthume pour son intervention exceptionnelle





QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - La sergente Maureen Breau, de la Sûreté du Québec - MRC de Maskinongé, a été honorée à titre posthume lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Elle s'est vu décerner une Médaille de dévouement pour le geste héroïque qu'elle a posé. La sergente Breau est intervenue au péril de sa propre vie, le 27 mars 2023, pour sauver un coéquipier attaqué par un homme armé.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis cette décoration à la famille, à titre posthume, en soulignant la loyauté et la carrière exceptionnelle de Mme Breau.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a tenu lui aussi à lui rendre hommage plus tôt lundi, en déposant une gerbe de fleurs à sa mémoire au cénotaphe de la Sûreté du Québec, à Nicolet, dans le cadre de la Journée de reconnaissance policière.

« Je veux saluer le courage et le dévouement de la sergente Maureen Breau qui a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Le métier de policier est exigeant, et il met des femmes et des hommes face à des situations imprévues et souvent dangereuses. Endosser l'uniforme de la police, c'est mettre sa vie en jeu, si nécessaire, pour garantir la sécurité des Québécois. On est chanceux d'avoir des hommes et des femmes qui sont prêts à risquer leur vie pour protéger leurs concitoyens. Ils sont une source d'inspiration pour l'ensemble de notre nation. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La sergente Breau était une femme brave et investie dans la mission de la Sûreté du Québec. Elle a connu une carrière remarquable. Elle mérite que nous lui rendions un hommage particulier, car son geste était empreint d'un altruisme et d'un héroïsme hors du commun. J'en profite pour souligner à quel point je suis fier de nos policiers et policières, qui font preuve au quotidien de courage, de maîtrise de soi et de dévouement pour servir et protéger la population. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

«?Je suis de tout coeur avec la famille et les agents de la Sûreté du Québec -- MRC de Maskinongé. Les événements survenus lors de cette intervention policière sont extrêmement tristes et nous rappellent que les policiers et les policières sont appelés à travailler dans des circonstances la plupart du temps imprévisibles et trop souvent dangereuses. Je rends hommage à cette femme courageuse et rigoureuse dont la bravoure restera longtemps gravée dans notre mémoire.?»

Jean Boulet, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La sergente Breau restera à jamais un symbole de dévouement et de sacrifice pour la sécurité de notre communauté. Son courage et son engagement envers la protection et le service public sont une source d'inspiration pour nous tous. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

La sergente Maureen Breau. Intervention pour porter secours à un collègue blessé à l'arme blanche. Médaille de dévouement

Vingt-deux (22) Médailles pour action méritoire, une (1) Médaille de dévouement et dix (10) Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 13 mai 2024.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 444 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 237 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

