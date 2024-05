Bibliothèque et Archives Canada fournit du financement à 36 organisations locales qui travaillent à préserver le patrimoine documentaire du Canada.





Bibliothèque et Archives Canada a le plaisir d'annoncer les bénéficiaires du cycle de financement 2024-2025 du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

GATINEAU, QC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Cette année, des archives, musées et institutions du patrimoine documentaire se partageront 1,47 million de dollars pour mener à bien 36 projets sélectionnés dans le cadre du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de Bibliothèque et Archives Canada (BAC).

Découvrez les projets financés par le Programme en 2024-2025 :

Ces projets ont été choisis en raison de leur incidence considérable sur la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire et de leur importance pour l'ensemble de la société. Le financement de BAC permet aux organisations locales bénéficiaires de consacrer des ressources essentielles à des projets qui visent à faire connaître et rendre plus accessibles leurs collections, tout en renforçant leur capacité de préserver le patrimoine documentaire canadien.

Les organisations patrimoniales jouent un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire locale du Canada. BAC est fier de contribuer à documenter, à préserver et à rendre accessible au public une mémoire qui reflète les expériences, les cultures et la société canadiennes.

Citations

« J'adresse à tous les lauréats mes sincères félicitations et mes remerciements pour le travail important qu'ils ont accompli. Les projets de patrimoine documentaire de ce genre s'appuient sur la riche mémoire collective canadienne. Nous en avons besoin pour raconter des histoires sur notre beau pays, afin de mieux nous comprendre les uns les autres et de voir le chemin qu'il nous reste à parcourir. Ces projets permettent de protéger et de documenter l'histoire orale, archivée et publiée des communautés, et les lauréats y jouent un rôle essentiel. Le programme de Bibliothèque et Archives Canada, qui vise à soutenir les récits, est le bienvenu à une époque où un travail diligent et fondé sur les faits est nécessaire pour lutter contre la désinformation et la mésinformation. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Félicitations aux bénéficiaires de cette année. Je salue le travail important que vous accomplissez pour garantir la préservation de l'histoire de vos collectivités pour les générations futures. Je reconnais également le rôle précieux que joue BAC en soutenant ces organisations du patrimoine documentaire année après année. BAC continuera de favoriser cette culture de collaboration avec les communautés de tout le Canada afin que nos histoires collectives restent accessibles à tous. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Sans le financement du Programme, nous n'aurions pas été en mesure de numériser une grande partie de notre collection de négatifs ainsi qu'une série de cartes minières importantes. La numérisation de ces pièces nous permettra de les utiliser dans le cadre de projets internes et de les rendre accessibles au grand public. »

- Sara Wright, responsable des collections, Rossland Museum & Discovery Centre

« Le financement accordé par le Programme nous a permis d'entreprendre la tâche importante de rassembler et d'immortaliser une partie de la culture, de l'histoire et de l'esprit de nos communautés des Premières Nations, à l'aide du vaste corpus d'oeuvres de l'un de nos employés, Nelson Cloud. Nous tenons à dire à quel point nous sommes heureux de recevoir ce financement. Ce projet restera dans les mémoires pendant de nombreuses années!

- Jodi MacIntosh, gestionnaire d'Anqotum, Conseil des Micmacs du district de la Rive nord

Faits marquants

Depuis la création du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire en 2015, BAC a consacré 14,97 millions de dollars en soutien à 376 projets communautaires liés au patrimoine documentaire.

Cette année, sur les 36 bénéficiaires, 10 organisations recevront un financement pour des projets liés au patrimoine documentaire autochtone, et 9 organisations recevront un financement pour des projets liés au patrimoine documentaire francophone.

Une organisation peut recevoir un financement allant jusqu'à 50 000 $ par an (jusqu'à 60 000 $ pour une organisation en région éloignée) pour mettre en oeuvre son projet.

Le prochain appel de propositions pour présenter les demandes de financement sera lancé à l'automne 2024.

